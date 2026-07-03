Mit diesen Duellen wird das Turnier um den Voba-Cup eröffnet

Broekhuysen ist Titelverteidiger – Foto: Markus Becker

Die Weltmeisterschaft in allen Ehren. Aber viele Fußballfreunde im Kreis Kleve können es kaum noch abwarten, ihre Mannschaften wieder direkt vor der Haustür im Einsatz zu sehen. Die ideale Gelegenheit dazu bietet das Turnier um den Voba-Cup, das bereits Auflage Nummer 29 erlebt. Der Startschuss des Wettbewerbs fällt am Sonntag, 12. Juli, mit dem ersten Vorrunden-Spieltag. Turnierleiter Gilbert Wehmen hat jetzt den Spielplan veröffentlicht.

Gruppe 1 In der Landwehr-Arena treffen zum Auftakt um 15 Uhr zwei sehr ambitionierte Mannschaften aufeinander. Gastgeber FC Aldekerk will gleich einmal zeigen, dass er nach der Rückkehr in die Bezirksliga für die neue Herausforderung bestens gerüstet ist. Eine Etage höher möchte sich möglichst schnell auch die Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen ansiedeln, die sich für das Titelrennen in der A-Liga Moers erheblich verstärkt hat. Paradebeispiel ist Florian Ortstadt, der in der abgelaufenen Landesliga-Saison noch für Viktoria Goch auf Torejagd gegangen ist. Das zweite Startduell in dieser Gruppe steht unter dem Motto Absteiger gegen Aufsteiger. Ebenfalls um 15 Uhr wird im Hubert-Houben-Stadion das Derby Viktoria Goch II gegen SG Kessel/Ho-Ha angepfiffen, die künftig in der A-Liga Kleve/Geldern aufeinandertreffen.

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen II 15:00 PUSH

Gruppe 2 Die Anhänger des TSV Weeze sind gespannt, ob die Mannschaft an die beeindruckenden Leistungen anknüpfen kann, mit der sie sich in der Rückserie den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert hat. Einen ersten Hinweis darauf gibt’s im Duell mit der Reserve der Sportfreunde Broekhuysen, die eine herausragende Saison in der Relegation mit der Rückkehr in die Kreisliga A gekrönt hat (15 Uhr, August-Janssen-Sportzentrum). Im Spiel zwischen den A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum und SV Sevelen (15 Uhr, Sportpark Laerheide) wird sich entscheiden, wer sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale des Wettbewerbs machen darf.

Straelen will Form bestätigen

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo SV Walbeck SV Walbeck 15:00 PUSH

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:00 PUSH

Gruppe 3 Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf bemüht sich Jahr für Jahr darum, der Rolle des Geheimfavoriten gerecht zu werden. Einen neuen Anlauf startet die Mannschaft mit einem Heimspiel gegen den A-Ligisten TSV Nieukerk (15 Uhr, Heribert-Ramrath-Stadion). Parallel steht das Duell der beiden A-Ligisten Viktoria Winnekendonk und SV Walbeck auf dem Programm (15 Uhr, Viktoria-Sportpark). So., 12.07.2026, 15:00 Uhr SV Herongen Herongen Grün-Weiß Vernum Vernum 15:00 live PUSH So., 12.07.2026, 15:00 Uhr SV Veert SV Veert SV Straelen SV Straelen 15:00 live PUSH

Gruppe 4 Der SV Straelen ist wieder da. Die Torfabrik von der Römerstraße möchte beweisen, dass die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus kein Zufall ist. Und kann das gleich einmal im Gastspiel beim künftigen Ligarivalen SV Veert zeigen (15 Uhr, Kunstrasenplatz Hülspaßweg). Der Gelderner A-Ligist Grün-Weiß Vernum möchte sich ebenfalls für das Viertelfinale qualifizieren. Dazu ist ein Sieg beim B-Ligisten SV Herongen fast schon Pflicht (15 Uhr, Louisenburg).