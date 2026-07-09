Mit diesem Trainerteam startet der SV Schlebusch in die Saison

Trainer Heiko Dietz. – Foto: SVS

Als Heiko Dietz im vergangenen November das Traineramt beim SV Schlebusch übernahm, befand sich der Landesligist in einer schwierigen Situation. Die Mannschaft steckte tief im Tabellenkeller, knapp acht Monate später war die Stimmung im Bühl jedoch eine völlig andere. Der Klassenerhalt war geschafft und die Mannschaft stabilisiert.

Während sich in den vergangenen Wochen vieles um Zu- und Abgänge im Kader drehte, hat der SVS auch hinter den Kulissen wichtige Weichen gestellt. Im Mittelpunkt steht weiterhin Cheftrainer Dietz, der sich seit seinem Amtsantritt zu einem Erfolgsgaranten entwickelt hat. Entsprechend groß sind die Erwartungen für die Saison 2026/27. Dabei setzt Dietz bewusst auf Teamarbeit. Unterstützt wird er künftig durch ein breit aufgestelltes Trainerteam, das verschiedene Aufgabenbereiche abdeckt und den Cheftrainer entlasten soll.

Neu zum Team stößt Torwarttrainer Jonas Schweitzer. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchsbereich von Bergisch Gladbach. „Die Gespräche haben einfach gut gepasst“, sagt Dietz. Schweitzer soll künftig die Torhüter individuell weiterentwickeln und den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten begleiten.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei Nils Bormacher. Der Schlebuscher gehört seit Jahren zu den bekannten Gesichtern im Verein. Neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer engagiert sich Bormacher auch als stellvertretender Jugendleiter und unterstützt Jugendchef Dirk Dreher bei der Nachwuchsarbeit. Für Dietz ist er längst zu einem wichtigen Baustein geworden. „Es funktioniert super zwischen uns. Nils ist ebenfalls ein hervorragender Trainer“, sagt der Chefcoach.

Kuske als „absoluter Mehrwert“

Eine besondere Rolle übernimmt Maximilian Kuske. Der Schlebuscher Abwehrspieler fällt aufgrund eines Knorpelschadens sehr lange aus und wechselt vorerst auf die Trainerbank. Als Co-Trainer mit Schwerpunkt Analyse soll der 26-Jährige künftig Videoaufnahmen auswerten, Gegner analysieren und zusätzliche Impulse liefern. „Max ist für uns ein absoluter Mehrwert“, sagt der Trainer.

Überhaupt legt der Schlebuscher Coach großen Wert darauf, möglichst viele Blickwinkel in seine Arbeit einfließen zu lassen. „Ich mag es, zu beobachten. Das kann ich besser, wenn ich viele Coachs habe, die mich unterstützen und ich auch einfach mal in die beobachtende Rolle in Spielsituationen gehen kann“, sagt Dietz. Komplettiert wird das Team durch Physiotherapeut Helmut Ork. Gerade nach den zahlreichen Verletzungen der vergangenen Monate verspricht sich der Verein davon einen wichtigen Fortschritt in der Betreuung der Spieler.

Grundlage für eine stabile Zukunft schaffen

Die Verantwortlichen sehen darin einen weiteren Schritt zur Professionalisierung des Landesliga-Alltags. „Ich bin mit der Zusammensetzung unseres Trainerteams sehr glücklich. Wir haben uns da wirklich gut aufgestellt“, sagt der Coach. Natürlich werde es etwas Zeit brauchen, bis alle Abläufe greifen. Doch die Richtung stimme.

Nach der erfolgreichen Rettungsmission in der vergangenen Saison beginnt beim SV Schlebusch nun die nächste Entwicklungsstufe. Der Kader wurde verjüngt, das Trainerteam erweitert und die Strukturen weiter ausgebaut. Die Botschaft ist klar: Im Bühl will man sich nicht mehr nur retten – sondern die Grundlage für eine dauerhaft stabile Zukunft in der Landesliga schaffen.