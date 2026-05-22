Mit diesem Trainerteam geht der VfR 08 Oberhausen in die neue Saison Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Das neue Trainerteam beim VfR 08 Oberhausen steht. von Markus Becker · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Das neue Trainerteam des VfR 08 Oberhausen. – Foto: VfR 08 Oberhausen

Der VfR 08 Oberhausen stellt die Weichen für die kommende Saison und setzt dabei auf ein Trainerteam mit viel Stallgeruch. Nach sechs Jahren wird Paul Schendzielorz künftig etwas kürzertreten, die Verantwortung übernimmt künftig Tim Blanke als Cheftrainer der Ersten Mannschaft. Unterstützt wird er weiterhin von Tim Schaefer, während Christian „Opa“ Geber das Team als Betreuer ergänzt.

Blanke durfte sich schon mit einigen Spielern vertraut machen Für Blanke ist der Schritt zum Cheftrainer eine besondere Aufgabe. Der langjährige VfR-Spieler kennt große Teile des Kaders bereits seit vielen Jahren. „Ich kenne einige Jungs schon seitdem ich beim VfR spiele und habe viele bereits in der A-Jugend begleitet. Die Jungs sind mir über die Jahre ans Herz gewachsen – auch wenn sie mich teilweise schon zur Weißglut bringen können“, sagt Blanke mit einem Schmunzeln. Der neue Cheftrainer war bereits in der vergangenen Saison als Co-Trainer tätig und gilt intern als logische Lösung. Der ehemalige U19-Kapitän von Rot-Weiß Oberhausen spielt seit über zehn Jahren für den VfR und kennt Verein sowie Mannschaft bestens.

Auch Co-Trainer Tim Schaefer geht motiviert in seine zweite Saison im Seniorenbereich. Nach vielen Jahren in der Jugendarbeit und einem zwischenzeitlichen Engagement bei Rot-Weiß Oberhausen kehrte Schaefer im vergangenen Jahr an die Tiroler Straße zurück. „Die erste Seniorensaison hat mir sehr viel Spaß gemacht, deshalb war für mich schnell klar, dass ich weitermachen möchte. Besonders die Zusammenarbeit mit Tim Blanke, aber auch mit der Mannschaft, war super. Ich kenne einige Jungs schon seit Jahren und habe viele Spiele schon vorher regelmäßig verfolgt“, erklärt Schaefer. "Paul Schendzielorz wird eine riesige Lücke hinterlassen" Neben seiner Tätigkeit bei der Ersten Mannschaft engagiert sich Schaefer weiterhin stark im Jugendbereich und hat zur neuen Saison eine neue U15-Mannschaft aufgebaut.