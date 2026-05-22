Mit diesem Trainerteam geht der VfR 08 Oberhausen in die neue Saison

Der VfR 08 Oberhausen stellt die Weichen für die kommende Saison und setzt dabei auf ein Trainerteam mit viel Stallgeruch. Nach sechs Jahren wird Paul Schendzielorz künftig etwas kürzertreten, die Verantwortung übernimmt künftig Tim Blanke als Cheftrainer der Ersten Mannschaft. Unterstützt wird er weiterhin von Tim Schaefer, während Christian „Opa“ Geber das Team als Betreuer ergänzt.
Für Blanke ist der Schritt zum Cheftrainer eine besondere Aufgabe. Der langjährige VfR-Spieler kennt große Teile des Kaders bereits seit vielen Jahren. „Ich kenne einige Jungs schon seitdem ich beim VfR spiele und habe viele bereits in der A-Jugend begleitet. Die Jungs sind mir über die Jahre ans Herz gewachsen – auch wenn sie mich teilweise schon zur Weißglut bringen können“, sagt Blanke mit einem Schmunzeln.
Der neue Cheftrainer war bereits in der vergangenen Saison als Co-Trainer tätig und gilt intern als logische Lösung. Der ehemalige U19-Kapitän von Rot-Weiß Oberhausen spielt seit über zehn Jahren für den VfR und kennt Verein sowie Mannschaft bestens.
Auch Co-Trainer Tim Schaefer geht motiviert in seine zweite Saison im Seniorenbereich. Nach vielen Jahren in der Jugendarbeit und einem zwischenzeitlichen Engagement bei Rot-Weiß Oberhausen kehrte Schaefer im vergangenen Jahr an die Tiroler Straße zurück. „Die erste Seniorensaison hat mir sehr viel Spaß gemacht, deshalb war für mich schnell klar, dass ich weitermachen möchte. Besonders die Zusammenarbeit mit Tim Blanke, aber auch mit der Mannschaft, war super. Ich kenne einige Jungs schon seit Jahren und habe viele Spiele schon vorher regelmäßig verfolgt“, erklärt Schaefer.
Neben seiner Tätigkeit bei der Ersten Mannschaft engagiert sich Schaefer weiterhin stark im Jugendbereich und hat zur neuen Saison eine neue U15-Mannschaft aufgebaut.
Komplettiert wird das neue Trainer- und Funktionsteam durch Christian Geber, der künftig als Betreuer fungieren wird und seine langjährige Erfahrung rund um die Mannschaft einbringen soll.
Große Worte fand auch der 1. Vorsitzende Ulrich Prazeus für den scheidenden Trainer: „Paul Schendzielorz wird eine riesige Lücke hinterlassen. Seine Arbeit mit der Mannschaft war hervorragend. Sowohl menschlich als auch fachlich wird er uns fehlen. Genau deshalb war es uns wichtig, eine interne Lösung zu finden. Mit den Dreien haben wir genau diese Lösung gefunden und sind mehr als zufrieden.“
Gleichzeitig verabschiedet sich der VfR mit großem Dank von Paul Schendzielorz, der die Erste Mannschaft über sechs Jahre hinweg geprägt hat. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team sportlich wie menschlich weiter. Dem Verein bleibt Schendzielorz weiterhin eng verbunden.