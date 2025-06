Mit diesem Trainer und sportlichen Leiter geht der KFC in die Oberliga

Auf einer eigenen Internetseite – inklusive Countdown-Uhr für die nächste Vorstellung – präsentiert der KFC offenbar den gesamten Kader für die Saison 2025/26 in der Oberliga. Mit Julian Stöhr hat sich der Verein für einen noch jungen Übungsleiter entschieden. Seine Trainerlaufbahn begann der 34-Jährige in der Oberliga bei Westfalia Rhynern, ehe er zu Beginn der laufenden Saison als Co-Trainer beim ETB SW Essen an den Niederrhein installiert wurde.

Mit dem plötzlichen Rücktritt von Damian Apfeld (demnächst Trainer von Germania Ratingen 04/19) wurde Stöhr auch noch in der gleichen Saison in die Funktion als Cheftrainer gehievt. An der Seitenlinie des ETB durfte er sogar bis zum finalen Spieltag vom Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga träumen. Letztlich führte Stöhr die Schwarz-Weißen auf einen hochachtungsvollen dritten Platz.