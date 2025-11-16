Mit diesem Sieg war nicht zu rechnen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben überraschend beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen 2:1 gewonnen.

Die Nachspielzeit lief bereits vier Minuten, da wurde Berkant Barin im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Marcel Buchhorn pfiff Strafstoß. Barin schnappte sich den Ball, trat an – und traf. Damit sicherte er den Landesliga-Fußballern des TSV Dachau 1865 am Samstag einen immens wichtigen 2:1-Sieg beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen.

Die Dachauer boten über 90 Minuten eine engagierte Leistung. Der Lohn waren die Pluspunkte 20, 21 und 22.

Zum dritten Mal in Folge wusste die Mannschaft von Trainer Christian Doll zu überzeugen. Diesmal stimmte einfach alles, neben Laufbereitschaft auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz waren Spielfreude und kämpferischer Einsatz zu sehen. Hinzu kam noch in der einen oder anderen Situation das Spielglück, aber das verdienten sich die Dachauer an diesem Nachmittag auch.

Doll war schlichtweg glücklich nach dem Schlusspfiff: „Wir haben Leidenschaft auf den Platz gebracht. Es war ein hartes Stück Arbeit, die mit einem Sieg gegen einen guten Gegner belohnt wurde.“

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, der TSV 1865 ging nach gerade mal zwei Minuten dank einer Koproduktion von Kapitän Nikolaus Grotz und Torjäger John Haist in Führung. Haist grätschte den Ball nach einer Grotz-Maßflanke von links ins Netz.

Die Dachauer spielten in der Folgezeit sehr gut, die Gastgeber hatten keine einzige Torchance – bis zur 26. Minute. Pfaffenhofens Zwei-Meter-Stürmer Gabriel Hasenbichler musste nach einem Querpass aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten.

Das Spiel kippte. Die von Ludwig Dietrich trainierten Pfaffenhofener hatten sich vor allem darauf eingestellt, dass die Dachauer viele lange Bälle auf ihren Top-Stürmer John Haist spielten. Damit war nun kein Durchkommen mehr. Das 1:1 zur Pause ging in Ordnung.

Zur zweiten Halbzeit stellte 65-Trainer Christian Doll um. So kamen für Ruben Milla Nava und Stefan Vötter nun Lorenz Knöferl und Jakob Jopen ins Spiel, was sich sehr belebend auswirkte. Die Dachauer ㈠blieben auf Augenhöhe.

In der 54. Spielminute hatten sie allerdings das notwendige Glück, als ein Tor wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Knapp zehn Minuten später setzte Pfaffenhofens Simon Berger den Ball nur knapp am Tor vorbei.

Die Dachauer hielten den Tabellendritten ansonsten weg vom Tor – bis Berkant Barin ihnen sogar den Sieg bescherte.