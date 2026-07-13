Mit diesem Meister-Coach steht Türkspor Dortmund vor der Einigung

– Foto: Javad Mohammadpour

Am vergangenen Freitag war das Trainer-Duo Osman und Bahattin Köse nach nur 21 Tagen Amtszeit bei Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund zurückgetreten. Offizieller Grund seien berufliche Gründe. Doch nach FuPa-Informationen läuft beim insolventen Verein noch lange nicht wieder alles rund und zu viele Baustellen lasteten auf den Schultern der Köse-Brüder.

Nun möchte sich Marcel Radke dieser Aufgabe stellen, wie die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet. Der 40-Jährige hatte den FC Roj in der vergangenen Saison zur Landesliga-Meisterschaft und Kreispokal-Sieg geführt, war daraufhin aber überraschend entlassen worden.