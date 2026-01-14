 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Mit diesem Kader geht der SSV Ulm 1846 Fußball in die Rückrunde

Es stehen noch 19 Spieltage bis zum Saisonende in der 3. Liga 2025/2026 aus

3. Liga
SSV Ulm

Bei den Spatzen gab es in dieser Transferperiode fünf Zugänge. Insgesamt 8 Spielerverträge (Stand 14.01.2026) laufen zum Ende dieser Saison aus.

FuPa Württemberg gibt euch einen Überblick mit welchem Kader die Spatzen die verbleibenden Spiele in der Saison 25/26 bestreiten:

Torhüter

Max Schmitt (19)
Leihspieler vom FC Bayern München II
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2026

Christian Ortag (31)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2018
Vertrag bis 30.06.2028

Marvin Seybold (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2020
Vertrag bis 30.06.2026

Abwehr

Jonas David (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 14.08.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Niko Vukancic (23)
Neuzugang (zuletzt vereinslos)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.01.2026
Vertrag bis 30.06.2027

Marcel Seegert (31)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 06.08.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Jan Boller (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Johannes Reichert (34) - Kapitän
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2016
Vertrag bis 30.06.2027

Lukas Mazagg (26)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Felix Vater (18)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2026

Sadin Crnovrsanin (23)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025,
Vertrag bis 30.06.2027

Julian Etse (19)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2028

Jonathan Meier
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2024
Vertrag bis 30.06.2026

Max Scholze (20),
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Luis Görlich (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027


Mittelfeld

Niklas Kölle (26)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2024
Vertrag bis 30.06.2027

Luca Bazzoli (25)
Neuzugang von Rot-Weiß Essen (Leihspieler)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 06.01.2026
Vertrag bis 30.06.2026

Ben Westermeier (22)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Dennis Dressel (27)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 22.01.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Max Brandt (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2023
Vertrag bis 30.06.2026

Mirnes Pepic (30)
Neuzugang (zuletzt vereinslos)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 25.11.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Marcel Wenig (21)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Abu-Bekir Ömer El-Zein (22)
Neuzugang vom 1. FC Magdeburg
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 02.01.2026
Vertrag bis 30.06.2027

Leon Dajaku (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 09.09.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Dennis Chessa (33)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2022
Vertrag bis 30.06.2026


Angriff

Elias Löder (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Evan Brown (18)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 12.07.2025

Ensar Aksakal (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Dominik Martinovic (28)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.09.2025
Vertrag bis 30.06.2027

André Becker (29)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2028

Lucas Röser (32)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2022
Vertrag bis 30.06.2027

Paul-Philipp Besong (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 26.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027

Streli Mamba (31)
Neuzugang (zuletzt vereinslos)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 12.01.2026
Vertrag bis 30.06.2026

