Mit diesem Kader geht der SSV Ulm 1846 Fußball in die Rückrunde

Bei den Spatzen gab es in dieser Transferperiode fünf Zugänge. Insgesamt 8 Spielerverträge (Stand 14.01.2026) laufen zum Ende dieser Saison aus.
FuPa Württemberg gibt euch einen Überblick mit welchem Kader die Spatzen die verbleibenden Spiele in der Saison 25/26 bestreiten:
Torhüter
Max Schmitt (19)
Leihspieler vom FC Bayern München II
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2026
Jonas David (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 14.08.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Niko Vukancic (23)
Neuzugang (zuletzt vereinslos)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.01.2026
Vertrag bis 30.06.2027
Marcel Seegert (31)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 06.08.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Jan Boller (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Johannes Reichert (34) - Kapitän
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2016
Vertrag bis 30.06.2027
Lukas Mazagg (26)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Felix Vater (18)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2026
Sadin Crnovrsanin (23)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025,
Vertrag bis 30.06.2027
Julian Etse (19)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2028
Jonathan Meier
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2024
Vertrag bis 30.06.2026
Max Scholze (20),
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Luis Görlich (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Mittelfeld
Niklas Kölle (26)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2024
Vertrag bis 30.06.2027
Luca Bazzoli (25)
Neuzugang von Rot-Weiß Essen (Leihspieler)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 06.01.2026
Vertrag bis 30.06.2026
Ben Westermeier (22)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Dennis Dressel (27)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 22.01.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Max Brandt (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2023
Vertrag bis 30.06.2026
Mirnes Pepic (30)
Neuzugang (zuletzt vereinslos)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 25.11.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Marcel Wenig (21)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Abu-Bekir Ömer El-Zein (22)
Neuzugang vom 1. FC Magdeburg
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 02.01.2026
Vertrag bis 30.06.2027
Leon Dajaku (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 09.09.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Dennis Chessa (33)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2022
Vertrag bis 30.06.2026
Angriff
Elias Löder (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Evan Brown (18)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 12.07.2025
Ensar Aksakal (24)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Dominik Martinovic (28)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.09.2025
Vertrag bis 30.06.2027
André Becker (29)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025
Vertrag bis 30.06.2028
Lucas Röser (32)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2022
Vertrag bis 30.06.2027
Paul-Philipp Besong (25)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 26.07.2025
Vertrag bis 30.06.2027
Streli Mamba (31)
Neuzugang (zuletzt vereinslos)
Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 12.01.2026
Vertrag bis 30.06.2026