Mit diesem Kader geht der SSV Ulm 1846 Fußball in die Rückrunde

Bei den Spatzen gab es in dieser Transferperiode fünf Zugänge. Insgesamt 8 Spielerverträge (Stand 14.01.2026) laufen zum Ende dieser Saison aus.

FuPa Württemberg gibt euch einen Überblick mit welchem Kader die Spatzen die verbleibenden Spiele in der Saison 25/26 bestreiten: Torhüter Max Schmitt (19) Leihspieler vom FC Bayern München II Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025 Vertrag bis 30.06.2026

Christian Ortag (31)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2018

Vertrag bis 30.06.2028



Marvin Seybold (24)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2020

Vertrag bis 30.06.2026





Abwehr

Jonas David (25)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 14.08.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Niko Vukancic (23)

Neuzugang (zuletzt vereinslos)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.01.2026

Vertrag bis 30.06.2027



Marcel Seegert (31)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 06.08.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Jan Boller (25)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Johannes Reichert (34) - Kapitän

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2016

Vertrag bis 30.06.2027



Lukas Mazagg (26)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Felix Vater (18)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2026



Sadin Crnovrsanin (23)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025,

Vertrag bis 30.06.2027



Julian Etse (19)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2028



Jonathan Meier

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2024

Vertrag bis 30.06.2026

Max Scholze (20),

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Luis Görlich (25)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027





Mittelfeld



Niklas Kölle (26)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2024

Vertrag bis 30.06.2027

Luca Bazzoli (25)

Neuzugang von Rot-Weiß Essen (Leihspieler)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 06.01.2026

Vertrag bis 30.06.2026



Ben Westermeier (22)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027

Dennis Dressel (27)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 22.01.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Max Brandt (24)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2023

Vertrag bis 30.06.2026



Mirnes Pepic (30)

Neuzugang (zuletzt vereinslos)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 25.11.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Marcel Wenig (21)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027

Abu-Bekir Ömer El-Zein (22)

Neuzugang vom 1. FC Magdeburg

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 02.01.2026

Vertrag bis 30.06.2027



Leon Dajaku (24)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 09.09.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Dennis Chessa (33)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2022

Vertrag bis 30.06.2026





Angriff



Elias Löder (25)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Evan Brown (18)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 12.07.2025



Ensar Aksakal (24)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027

Dominik Martinovic (28)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.09.2025

Vertrag bis 30.06.2027



André Becker (29)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2025

Vertrag bis 30.06.2028



Lucas Röser (32)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 01.07.2022

Vertrag bis 30.06.2027



Paul-Philipp Besong (25)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 26.07.2025

Vertrag bis 30.06.2027



Streli Mamba (31)

Neuzugang (zuletzt vereinslos)

Spielt beim SSV Ulm 1846 Fußball seit 12.01.2026

Vertrag bis 30.06.2026