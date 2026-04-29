Mit dezimiertem Kader: Raisting vor wichtigem Auswärtsspiel in Bad Heilbrunn

Korbinian Hibler (rot) vs Johannes Mayr, Michael StahlSV raisting, 2026, Fußball, Bezirksliga Süd – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Raisting steht vor einem entscheidenden Schritt. Mit einem Sieg im Nachholspiel am heutigen Mittwoch beim SV Bad Heilbrunn könnten Hannes Franz und seine Schützlinge in Sachen „Klassenerhalt“ weit an die Ziellinie heranrücken. „Wenn wir noch sechs Punkte holen, schaut es gar nicht mal mehr so schlecht aus“, ordnet Franz die Gemengelage ein – auch schon mit Blick auf das darauffolgende Match beim bereits abgestiegenen BCF Wolfratshausen. Doch sind Auswärtsspiele am Krebsenbach stets etwas Unangenehmes, weswegen sich die Raistinger gewaltig ins Zeug legen müssen. Und dennoch: „Nachholspiele eignen sich am besten, weil die Verfolger machtlos sind“, betont der am Saisonende scheidende Coach.

Heute, 19:00 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn SV Raisting SV Raisting 19:00 PUSH

Die Vorzeichen stehen allenfalls mittelprächtig. „In Heilbrunn haben wir in den letzten Jahren eher wenig geholt“, sagt Franz. Ein zweiter negativer Aspekt setzt ihm deutlich mehr zu. Der ohnehin schon dezimierte Kader verkleinert sich weiter. So startet Severin Kölbl in einen Urlaub mit einer auf Spätsommer taxierten Rückkehr. Gianluca Zandt dürfte ebenso wenig in der Startelf stehen wie Viktor Neveling, der gegen Geiselbullach angeschlagen vom Feld musste. Unklar ist, ob Korbinian Hibler aufgrund angekratzter Gesundheit überhaupt auflaufen kann oder von Lukas Matz als Stoßstürmer ersetzt werden muss.