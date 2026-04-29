Mit dezimiertem Kader: Raisting vor wichtigem Auswärtsspiel in Bad Heilbrunn

Trotz Personalnot muss der SVR beim SV Bad Heilbrunn punkten. Trainer Hannes Franz ist selbst angeschlagen und mehrere Stammspieler fallen aus.
Der SV Raisting steht vor einem entscheidenden Schritt. Mit einem Sieg im Nachholspiel am heutigen Mittwoch beim SV Bad Heilbrunn könnten Hannes Franz und seine Schützlinge in Sachen „Klassenerhalt“ weit an die Ziellinie heranrücken. „Wenn wir noch sechs Punkte holen, schaut es gar nicht mal mehr so schlecht aus“, ordnet Franz die Gemengelage ein – auch schon mit Blick auf das darauffolgende Match beim bereits abgestiegenen BCF Wolfratshausen. Doch sind Auswärtsspiele am Krebsenbach stets etwas Unangenehmes, weswegen sich die Raistinger gewaltig ins Zeug legen müssen. Und dennoch: „Nachholspiele eignen sich am besten, weil die Verfolger machtlos sind“, betont der am Saisonende scheidende Coach.
Die Vorzeichen stehen allenfalls mittelprächtig. „In Heilbrunn haben wir in den letzten Jahren eher wenig geholt“, sagt Franz. Ein zweiter negativer Aspekt setzt ihm deutlich mehr zu. Der ohnehin schon dezimierte Kader verkleinert sich weiter. So startet Severin Kölbl in einen Urlaub mit einer auf Spätsommer taxierten Rückkehr. Gianluca Zandt dürfte ebenso wenig in der Startelf stehen wie Viktor Neveling, der gegen Geiselbullach angeschlagen vom Feld musste. Unklar ist, ob Korbinian Hibler aufgrund angekratzter Gesundheit überhaupt auflaufen kann oder von Lukas Matz als Stoßstürmer ersetzt werden muss.
Stichwort angeschlagene Gesundheit: Da trifft es Trainer Franz höchstselbst. „Selber zu spielen war das große Ziel“, bekennt er. „Aber in meinem Zustand ist das unmöglich.“ Dabeisein wird Franz natürlich. Es wiederholt sich lediglich die Frage, ob direkt an der Seitenlinie oder (wie am Sonntag) fern der Menschenmengen, um keinen Spieler anzustecken. Wieviele Umstellungen es letztlich werden, stellt sich erst noch heraus. „Wird noch eine Spielerei bis zum Anpfiff.“ Im Endspurt der Saison tritt somit ein Manko der Raistinger unverhofft massiv in den Vordergrund. „Wir haben nicht die Kaderbreite, um großartig durchzurotieren.“ So muss die vorhandene Belegschaft sowohl den zuletzt „drei extrem intensiven Spielen“ Tribut zollen als auch in Bad Heilbrunn (der SVH ist selbst noch nicht gesichert) versuchen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen.