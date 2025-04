Kann die Auftritte seiner Mannschaft inzwischen wieder ganz gelassen verfolgen: Altrichs Trainer Michael Scholer. – Foto: FuPa/Verein

Mit der zweiten Spitze geht‘s nach oben Kreisliga A9: Die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen hat sich mit einer starken Serie in der Tabelle nach vorne katapultiert. Ein Rückkehrer spielt dabei eine entscheidende Rolle. Verlinkte Inhalte KL A St. 9 Mosel SG Altrich Michael Scholer

Wer in die aktuellen Statistiken der Kreisliga A9 schaut, wird feststellen, dass die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen so etwas wie das Team der Stunde ist. In den bisherigen sechs Spielen nach der Winterpause blieb das Team von Coach Michael Scholer und Spieler-Co-Trainer Joshua Schmidt ohne Niederlage, sammelte 16 Punkte ein und ist mittlerweile sogar bis auf Platz sechs vorgerückt.

„Trotz schwieriger Platzverhältnisse hatten wir eine gute Wintervorbereitung mit einer regen Teilnahme aller Spieler. Die haben von der ersten Einheit an Vollgas gegeben“, berichtet der Trainer . Der 4:1-Sieg im ersten Spiel bei der FV Hunsrückhöhe Morbach II sei der Auslöser der nachfolgenden positiven Entwicklung gewesen: „Die Verletzten kamen zurück, allen voran Kai Könen, der seitdem in jedem Spiel mindestens einmal trifft.“ So sei man in einen Lauf gekommen. Selbst ein 0:3-Halbzeitrückstand gegen einen „bärenstarken SV Mehring“, so Scholer, egalisierte das Team beim 3:3-Unentschieden noch. Der Trainer nennt weitere Gründe, warum man aktuell auf Platz sechs rangiert: „Die Kompaktheit ist die eine Komponente, der Teamgeist die andere. Wir kommen übers Kollektiv und pflegen einen Top-Zusammenhalt – auch mit der zweiten Mannschaft. Wir können zudem über 90 Minuten agieren und bauen in der zweiten Halbzeit nicht ab, weil wir konditionell auf einem guten Level sind.“

Etliche Spiele hat die SG so erst nach der Pause für sich entschieden, wie im vorvergangenen Match beim 5:2 in Dörbach beispielsweise. „Derzeit funktioniert so ziemlich alles. Wir haben einen großen Kader, denn auch von der zweiten Mannschaft (derzeit allerdings mit fünf Punkten Schlusslicht der B15, d. Red.) sind Akteure dabei, welche die Qualität für die A-Klasse haben. Wir schießen Tore und sind effektiv, auch die Torwartleistungen sind tadellos.“ Die Rückkehr von Könen, der ein halbes Jahr an einer schweren Knieverletzung laboriert hatte und in seinen sieben Einsätzen bereits acht Mal traf, ist für Scholer ein enormer Erfolgsfaktor: „Mit Kai haben wir einen Stürmer mehr, der den Unterschied machen kann. Mit Sebastian Weinand als Doppelspitze sind wir mit Kai wieder wesentlich unberechenbarer und kaltschnäuziger geworden. Mit Simon Zettl und Jens Bollig, der vorne links für gefährliche Aktionen sorgt, sind wir offensiv insgesamt gut aufgestellt.“ Großer Rückhalt zwischen den Pfosten ist nach wie vor Kevin Zuch.