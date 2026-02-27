"Mit der Zeit nutzt man sich ab und es sind neue Impulse notwendig." Nach drei Jahren endet im Sommer die Amtszeit von Jan Rosenbrock beim Bartelsdorfer SV. Trainer Jan Rosenbrock erklärt seinen Rückzug, ordnet die Saison ein und formuliert klare Ziele bis zum Schluss. von FuPa Rotenburg · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Nach drei Jahren endet im Sommer die Amtszeit von Jan Rosenbrock beim Bartelsdorfer SV. – Foto: Lennart Blömer

Der Bartelsdorfer SV geht mit Klarheit in die kommende Spielzeit. Trainer Jan Rosenbrock wird den Verein nach Saisonende verlassen. In der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd steht die Mannschaft aktuell auf Rang neun. Mit Tobias Schiller übernimmt im Sommer ein Spieler aus dem eigenen Kader die Verantwortung.

Rosenbrock beschreibt seinen Entschluss als bewussten Schritt. „Ich habe gesagt, dass ich nach drei Jahren der Meinung bin, dass es einen neuen Trainer braucht. Mit der Zeit nutzt man sich ab und es sind neue Impulse notwendig.“ Die Verantwortlichen reagierten mit Gesprächen und der Suche nach einer Nachfolgelösung. Für den Fall, dass sich keine passende Option ergeben hätte, stellte Rosenbrock jedoch klar: „Hätten sie bis zum Saisonende jedoch keinen passenden Trainer gefunden, hätte ich die Jungs selbstverständlich nicht im Stich gelassen.“ Sportlich zieht der Trainer für die aktuelle Saison eine positive Zwischenbilanz. Trotz zahlreicher Verletzungen, weiterer Ausfälle und ohne hochkarätige Verstärkungen sieht er sein Team stabil aufgestellt. „Wir sind sehr zufrieden. Trotz der vielen Verletzten und weiteren Ausfälle, und obwohl wir uns nicht so hochkarätig verstärkt haben wie andere Teams, können wir mit dem bisherigen Saisonverlauf absolut zufrieden sein.“

Auffällig ist die geringe Zahl an absolvierten Spielen. Der Bartelsdorfer SV kam bislang erst auf neun Partien, während andere Mannschaften deutlich häufiger im Einsatz waren. Entsprechend eng wird der Spielplan in den kommenden Wochen. „Das wird sehr herausfordernd. In der Hinrunde sind wir häufig anderen Mannschaften entgegengekommen, die Spiele verlegen wollten. Dadurch kommt jetzt einiges auf uns zu.“ Rosenbrock sieht darin auch eine positive Seite. „Aber als Sportler liebt man solche Herausforderungen. Insofern ist es positiver Stress.“ Für die restliche Saison formuliert der Trainer konkrete Ziele. „Wir wollen eine gute Rolle spielen, nicht mehr in den unteren Tabellenbereich rutschen und so viele Spiele wie möglich gewinnen.“ Dabei bleibt er realistisch. „Natürlich gibt es Mannschaften, die uns überlegen sind. An solchen Tagen muss man akzeptieren, dass der Gegner vielleicht besser war.“ Am Ende soll ein Platz zwischen sieben und zehn stehen. Dies „sollte mindestens unser Anspruch sein“, gibt der Trainer vor.