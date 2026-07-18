Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Kapitän Domenik Marx und neuer Cheftrainer Luca Brandes haben ihre Antworten geliefert.
1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Domenik Marx: Mit der vergangenen Saison sind wir mehr als zufrieden. Als Aufsteiger war unser Ziel unter die ersten 10. zu kommen. Mit Platz 6. haben wir das auch geschafft. Außerdem konnten wir uns als Team weiter entwickeln.
2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?
Luca Brandes: Vorbereitungsstart war am 28.06. - Highlights: Sportwoche 21.-25.07. in Vienenburg (u.a. Test gg BTSV U19) und das Seefest vom 07.-09.08.
3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?
Luca Brandes: 8 Neuzugänge: Jasper Seifried, Colin Dellert (FC Ilsetal), Till Fischer (Goslarer SC 08), Leander Knoop, Valentin Dege (JSG Goslar U19), Nikita Glubs (VfL/TSKV Oker), Finn-Luca Jörg, David Hildmann (eigener Verein).
Abgänge: Ole Berkefeld (Goslarer SC), Jonas Kahl (TSG Bad Harzburg), Jason Schild, Manuel Stahlmann (Karriereende).
4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?
Luca Brandes: Das Ziel lautet Top 10.
5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?
Luca Brandes: Auf die gemeinsame Zeit im Team, hoffentlich spannende und erfolgreiche Partien. Und natürlich auf die Derbys.