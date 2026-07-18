"Mit der vergangenen Saison sind wir mehr als zufrieden" Sommercheck mit FG 16 Vienenburg/Wiedelah von NB · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Kapitän Domenik Marx und neuer Cheftrainer Luca Brandes haben ihre Antworten geliefert.

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Domenik Marx: Mit der vergangenen Saison sind wir mehr als zufrieden. Als Aufsteiger war unser Ziel unter die ersten 10. zu kommen. Mit Platz 6. haben wir das auch geschafft. Außerdem konnten wir uns als Team weiter entwickeln.

2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights? Luca Brandes: Vorbereitungsstart war am 28.06. - ⁠Highlights: Sportwoche 21.-25.07. in Vienenburg (u.a. Test gg BTSV U19) und das Seefest vom 07.-09.08.