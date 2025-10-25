Starker Auftakt mit effizienter Chancenverwertung

Der FSV 08 startete mit hoher Konzentration und Zielstrebigkeit in die Partie. Schon früh übernahm die Mannschaft das Kommando. In der 11. Minute wurde die starke Anfangsphase belohnt: Emre Yalcin traf zur 1:0-Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker – und legten nach. In der 26. Minute verwandelte Bleart Dautaj einen Foulelfmeter zum 2:0.

Trainer Haris Krak lobte vor allem die Dominanz seines Teams im ersten Durchgang: „Es war eine sehr gute erste Halbzeit von uns. Wir haben nur eine Torchance zugelassen und waren sehr effektiv und sind verdient mit 2:0 in die Halbzeit gegangen.“

Rückschlag kurz nach der Pause bringt Unruhe

Die zweite Halbzeit begann denkbar ungünstig. Bereits in der 56. Minute verkürzte Lukas Hornek für die Gäste – ein abgefälschter Schuss, der unhaltbar im Tor von Sven Burkhardt landete. „Wir haben sehr schnell ein unglückliches, abgefälschtes Anschlusstor bekommen“, analysierte Haris Krak.

Dieser Treffer veränderte den Rhythmus des Spiels spürbar. Der FSV verlor die zuvor gezeigte Ruhe im Aufbauspiel und wurde in der eigenen Hälfte zunehmend unter Druck gesetzt. „Ab da waren wir sehr unruhig in Ballbesitz, und Backnang kam mit vielen hohen Bällen in die Box“, erklärte Krak.

Gelb-Rot und zunehmender Druck der Gäste

Die Partie kippte endgültig, als Onesi Kuengienda in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl konnte der FSV kaum noch für Entlastung sorgen. Statt die Führung auszubauen, galt es nun, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Krak beschrieb die Schlussphase treffend: „Mit der unnötigen Gelb-Roten Karte hatten wir keinen Zugriff mehr auf das Spiel und wollten es über die Zeit retten.“

Die Gäste drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, während der FSV mit großem Einsatz verteidigte. Doch die Mühen wurden nicht belohnt.

Spätes Gegentor zerstört den Siegtraum

In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Sebastian Gleißner für Backnang zum 2:2. Der Schock saß tief – ein bitteres Ende nach einem engagierten Auftritt. „Leider macht Backnang dann das verdiente Unentschieden kurz vor dem Schlusspfiff. Damit müssen wir leben, weil wir die zweite Halbzeit einfach zu passiv und nicht clever genug waren“, resümierte Haris Krak.

Der Trainer fand trotz der Enttäuschung auch lobende Worte für sein Team, das kämpferisch alles gegeben hatte. Doch das Gefühl überwog, zwei wichtige Punkte leichtfertig aus der Hand gegeben zu haben.

Tabelle und Ausblick auf das nächste Spiel

Mit dem Unentschieden bleibt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der unteren Tabellenhälfte stecken. Nun richtet sich der Blick auf die nächste Aufgabe: Am Samstag, 1. November, reist der FSV zum FC Denzlingen. Gegen den Tabellenletzten soll ein Auswärtssieg gelingen.