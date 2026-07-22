„Mit der Saison 2025/2026 sind wir sehr zufrieden.“ FuPa-Teamcheck: Die SF Hundersingen wollen in der Bezirksliga Oberschwaben früher punkten. von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Jonathan Guth – Foto: SF Hundersingen

Im FuPa-Teamcheck spricht Jonathan Guth, Trainer von den SF Hundersingen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine starke Saison mit Platz vier, eine besonders gute Rückrunde, den Bussenpokal zum 80-jährigen Jubiläum, viele offensive Möglichkeiten und das Ziel, in der neuen Runde einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

„Mit der Saison 2025/2026 sind wir sehr zufrieden“, sagt Jonathan Guth gegenüber FuPa. „Am Ende sind wir auf einem starken vierten Platz gelandet. Vor allem die Rückrunde war sehr gut, die wir separat gesehen sogar auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben.“ Früher mehr Punkte holen



Der Blick auf die vergangene Spielzeit fällt bei SF Hundersingen positiv aus, doch Jonathan Guth erkennt auch einen klaren Ansatzpunkt für die neue Runde. „Die letzten beiden Jahre war die Rückrunde deutlich besser als die Vorrunde. Das wollen wir in der neuen Saison ändern und bereits in der Vorrunde mehr Punkte sammeln.“

Bussenpokal als besonderes Ereignis



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für SF Hundersingen ein Ereignis besonders im Mittelpunkt. „Das Highlight in der Vorbereitung auf die kommende Saison ist ganz klar vom 22.07. bis 26.07. der Bussenpokal zum 80-jährigen Jubiläum auf dem eigenen Sportgelände.“ Offensive Breite statt Einzellob



Jonathan Guth sieht die Stärke im Kollektiv. „Einen Spieler gezielt loben möchte ich nicht. Wir haben vor allem in der Offensive sehr viele Spieler, die immer für ein Tor gut sind.“