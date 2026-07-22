Im FuPa-Teamcheck spricht Jonathan Guth, Trainer von den SF Hundersingen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine starke Saison mit Platz vier, eine besonders gute Rückrunde, den Bussenpokal zum 80-jährigen Jubiläum, viele offensive Möglichkeiten und das Ziel, in der neuen Runde einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.
„Mit der Saison 2025/2026 sind wir sehr zufrieden“, sagt Jonathan Guth gegenüber FuPa. „Am Ende sind wir auf einem starken vierten Platz gelandet. Vor allem die Rückrunde war sehr gut, die wir separat gesehen sogar auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben.“
Früher mehr Punkte holen
Der Blick auf die vergangene Spielzeit fällt bei SF Hundersingen positiv aus, doch Jonathan Guth erkennt auch einen klaren Ansatzpunkt für die neue Runde. „Die letzten beiden Jahre war die Rückrunde deutlich besser als die Vorrunde. Das wollen wir in der neuen Saison ändern und bereits in der Vorrunde mehr Punkte sammeln.“
Bussenpokal als besonderes Ereignis
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für SF Hundersingen ein Ereignis besonders im Mittelpunkt. „Das Highlight in der Vorbereitung auf die kommende Saison ist ganz klar vom 22.07. bis 26.07. der Bussenpokal zum 80-jährigen Jubiläum auf dem eigenen Sportgelände.“
Offensive Breite statt Einzellob
Jonathan Guth sieht die Stärke im Kollektiv. „Einen Spieler gezielt loben möchte ich nicht. Wir haben vor allem in der Offensive sehr viele Spieler, die immer für ein Tor gut sind.“
Einstelliger Tabellenplatz als Ziel
Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Jonathan Guth klar: „In der kommenden Saison wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“ Nach Platz vier und einer starken Rückrunde bleibt der Anspruch, stabil zu bleiben und die Leistung über die gesamte Saison zu bestätigen.
Sigmaringen als Favorit
Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten legt sich Jonathan Guth eindeutig fest. „Für mich ist ganz klar der SV Sigmaringen der Favorit. Sie haben nochmals ihren Kader mehrfach verstärkt.“
Zwei Abgänge und mehrere Zugänge
Auf der Abgangsseite stehen bei SF Hundersingen zwei Spieler. Xaver Koch wechselt zur SG Aulendorf, Eric Schwarz zur TSG Söflingen.
Neu zu SF Hundersingen kommen Beniamino Fellini vom SV Hohentengen, Thomas Hiller vom FV Fulgenstadt, Gabriel Arnold, Ledio Tota und Arlind Kryeziu alle vom SV Ölkofen, Benno Fischer und Niklas Spöcker beide aus der eigenen Jugend, Dominik Günzel aus Pflummern sowie Dino Fellini vom SV Hohentengen.
Regeln gegen Zeitspiel
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Jonathan Guth Ansätze, die auch im Amateurfußball funktionieren können. „Manche Regeländerungen machen definitiv im Amateursport Sinn. Zum Beispiel die zehn Sekunden Zeit für die Auswechslung oder dass Spieler nach einer Behandlung den Platz verlassen müssen. Dadurch wird Zeitspiel mit Sicherheit unterbunden.“