„Mit der Plattform 1860 hoffe ich“: Meris Skenderovic träumt von der EM in Deutschland Löwen-Stürmer über seine ersten Monate in Giesing

Später Kopfball ins Glück beim SC Verl, am Samstag in Osnabrück das erlösende 2:0 erzielt – und auch beim 1:2 gegen Ingolstadt hat Meris Skenderovic, 24, sein Tor gemacht.

München – Es läuft für den aus der Regionalliga gekommenen Stürmer. Gemessen an Einsatzminuten ist der Ex-Schweinfurter der effektivste Angreifer beim TSV 1860. Der Deutsch-Montenegriner ist in der 3. Liga angekommen – und träumt von mehr, wie er in unserem Interview verrät.

Meris Skenderovic, wie breit ist die Löwen-Brust nach dem hart erkämpften Sieg in Osnabrück?

Der Sieg war sehr wichtig. Er wird uns Selbstvertrauen geben – vor allem mit Blick auf das Spiel gegen Wiesbaden. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen mutiger auftreten und auch mit dem Ball mehr hinkriegen als in Osnabrück.

Ihr Treffer zum späten 2:0 wirkte perfekt einstudiert. War Ihnen klar, dass Sie und nicht Fynn Lakenmacher von Chris Lannert angespielt werden?

Aus meiner Sicht war es so: Chris hat sehr gut den Ball gewonnen, dann hab ich einen Sprint angezogen. Der Gegenspieler und Fynn waren einen Tick vor mir. Aber ich hab’s mir schon im Kopf durchgespielt, dass Chris den Ball vornerum reinspielen kann.

Wie es dann auch kam . . ..

Ja, Chris hat tief zu mir geschaut, sein Ball war perfekt getimt. Respekt, dass er in der 80. Minute, nachdem er so viel laufen müsste, noch so einen außergewöhnlichen Ball spielen konnte.

Und für Sie war es dann Routine?

Geht. Das Problem war: Der Ball ist ein bisschen gehoppelt. Ich musste ihn im Fallen spielen. Einfach war’s nicht, den Fuß so aufzuklappen, dass ich den Richtung Tor bringe. Irgendwie hab ich’s zum Glück hinbekommen.

Ihr erster Treffer für 1860 mit dem Fuß . . .

Ja (lacht). Cello Bär zieht mich auch damit auf. Er meinte: Du kannst ja auch mit dem Fuß was!

Insgesamt war es bereits Ihr dritter Treffer – bei nur 384 Einsatzminuten. Zufrieden mit der Quote?

Eigentlich schon. Vor allem, weil ich eine Woche krank war und drei, vier Spiele nicht angefangen habe. In Schweinfurt hatte ich auch eine Quote von ungefähr 105 Minuten pro Tor. Und in der Jugend hatte ich ganz oft mehr Tore als Spiele.

Sie scheinen ja genau Buch zu führen. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Torquote?

Am liebsten möchte ich in jedem Spiel ein Tor machen. Gefühlt war ja Schweinfurt ein Schritt zurück gegenüber Hoffenheim II. Ich habe aber gemerkt, wie gut es mir getan hat, regelmäßig zu spielen und meine Tore zu machen. Plötzlich hatte ich wieder das Gefühl: Okay, du kannst wie vor paar Jahren jedes Wochenende treffen, auch zweimal, dreimal.