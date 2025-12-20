Sören Hüttmann bekommt in der Winterpause zwei neue MItspieler. Foto: FuPa/Schmietow

Mit der passenden Profilanforderung: VSV verpflichten zwei Neuzugänge Duo gegen Personalprobleme Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Hedendorf/N. Silas Brennecke

Die VSV Hedendorf/Neukloster haben zwei Winterneuzugänge verpflichtet. Der Fußball-Bezirksligist sicherte sich dabei die Dienste von einem Duo, das in das angestrebte Profil passt.

„Unser Ziel war, junge und ehrgeizige Spieler zu holen und das ist uns gelungen“, sagt VSV-Trainer Björn Stobbe. „Die beiden haben im Probetraining total überzeugt und werden auf Anhieb den Kader verstärken.“ Güldi-Talent wechselt zu den VSV

Der 18-jährige Silas Brennecke (VfL Güldenstern Stade U19) und der 17-jährige Jonathan Strauß (Harburger TB) wechseln schon zur Winterpause an die Feldstraße.

„Silas ist ein flexibel einsetzbarer Spieler für den Defensivbereich“, erklärt Stobbe, der mit seinen Pandakickern als Tabellenfünfter überwintert. „Jonathan ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar.“ Duo gegen Personalprobleme

Die Hedendorfer hatten insbesondere zum Jahresende mit Personalproblemen zu kämpfen und können nun einige Lücken füllen. Die VSV stellten sich im Sommer einem Umbruch mit einem schmalen Kader.