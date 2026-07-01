Mit der Faltencreme zum Kreisliga-Klassenerhalt „Drei Fragen an ...“: Christoph Löh von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Christoph Löh – Foto: Jörg Struwe

Seit zehn Jahren spielt Christoph Löh für den MTV Himmelpforten in der Kreisliga, schoss in über 230 Spielen mehr als 70 Tore. Ein Werbespot hat ihm einen interessanten Spitznamen eingebracht.

Du spielst seit 2016 beim MTV Himmelpforten und bist Mannschaftskapitän. Was zeichnet diesen Verein aus? Da könnte ich einige Sachen wie zum Beispiel den Waldsportplatz nennen. Den größten Faktor dürften aber meine Mitspieler und die Menschen im Verein ausmachen. Wir hatten in den zehn Jahren immer eine gute Stimmung auf und neben dem Platz, das ist mir extrem wichtig. Wenn mal langjährige Mitspieler aufgehört haben, sind stets junge Spieler nachgerückt und haben sich super eingefunden.

Ihr spielt fast jedes Jahr um den Klassenerhalt. Wie schafft ihr es immer wieder, gerade noch in der Kreisliga zu bleiben? Warum das jede Saison ziemlich ähnlich abläuft, habe ich mich auch schon oft gefragt. Positiv kann man festhalten, dass wir am Ende der Saison unseren kämpferischen Fußball auf den Platz bringen und mit dem Druck anscheinend gut umgehen können. Andererseits sind wir in der Hinrunde oft zu nachlässig gewesen und haben nicht abgeliefert. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir zukünftig über die ganze Saison konstanter spielen und nicht bis zum Schluss wegen des Klassenerhalts rumrechnen müssen. In der Hinsicht könnte diese Saison ein ganz guter Anfang gewesen sein.