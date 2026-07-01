Mit der Faltencreme zum Kreisliga-Klassenerhalt

Seit zehn Jahren spielt Christoph Löh für den MTV Himmelpforten in der Kreisliga, schoss in über 230 Spielen mehr als 70 Tore. Ein Werbespot hat ihm einen interessanten Spitznamen eingebracht.
Du spielst seit 2016 beim MTV Himmelpforten und bist Mannschaftskapitän. Was zeichnet diesen Verein aus?
Da könnte ich einige Sachen wie zum Beispiel den Waldsportplatz nennen. Den größten Faktor dürften aber meine Mitspieler und die Menschen im Verein ausmachen. Wir hatten in den zehn Jahren immer eine gute Stimmung auf und neben dem Platz, das ist mir extrem wichtig. Wenn mal langjährige Mitspieler aufgehört haben, sind stets junge Spieler nachgerückt und haben sich super eingefunden.
Ihr spielt fast jedes Jahr um den Klassenerhalt. Wie schafft ihr es immer wieder, gerade noch in der Kreisliga zu bleiben?
Warum das jede Saison ziemlich ähnlich abläuft, habe ich mich auch schon oft gefragt. Positiv kann man festhalten, dass wir am Ende der Saison unseren kämpferischen Fußball auf den Platz bringen und mit dem Druck anscheinend gut umgehen können. Andererseits sind wir in der Hinrunde oft zu nachlässig gewesen und haben nicht abgeliefert. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir zukünftig über die ganze Saison konstanter spielen und nicht bis zum Schluss wegen des Klassenerhalts rumrechnen müssen. In der Hinsicht könnte diese Saison ein ganz guter Anfang gewesen sein.
Laut FuPa ist dein Spitzname „Faltencreme“. Wie kommt so etwas zustande?
Der Spitzname resultiert aus einer Geschichte aus unserem Trainingslager in Barsinghausen. Nach den ganzen Trainingseinheiten haben wir mit einigen Spielern in Hannover in einem Club gefeiert. Dort hat mir eine Dame erzählt, dass ich sie an eine Person aus einem Werbespot erinnere und dass es sich dabei um einen Spot für Faltencreme handelt. Die anderen aus der Mannschaft haben sich natürlich herrlich amüsiert und lassen mich das Ganze so schnell nicht wieder vergessen, insofern hast du ihnen mit der Frage viel Freude bereitet.