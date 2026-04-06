Mit der ersten Ballberührung: Neuzugang trifft für den SE Freising erstmals

Hat den Weg in die Erfolgsspur gewiesen: Mit dem neuen Trainer Mijo Stijepic geht es für den SE Freising in Richtung Platz zwei. – Foto: Michalek

Der SE Freising schlägt Fatih Ingolstadt mit 3:0. Dabei erzielt ein Neuzugang sein erstes Tor nach nur einer Minute auf dem Platz.

Pflichtaufgabe erledigt! Das Tabellenschlusslicht FC Fatih Ingolstadt hatten die Fußballer des SE Freising am Samstagnachmittag zu Gast. Am Ende spielten es die Lerchenfelder relativ souverän und gewannen verdient mit 3:0 (1:0). Damit geht die Freisinger Erfolgsserie unter Coach Mijo Stijepic weiter.

Es lief am Samstagnachmittag die 74. Spielminute, als mancher der 60 Zuschauer in der Savoyer Au ins Staunen geriet. Bastian Lommer betrat das Feld, jener Neuzugang, den die Lerchenfelder heuer eigentlich behutsam aufbauen wollten. Nur Sekunden nach der Hereinnahme zappelte das Leder im Netz. Lommer hatte seinen famosen Einstand gegeben – mit dem ersten Ballkontakt und nach nicht mal einer Minute Spielzeit.

Butterweiche Freistöße führen zu Toren

Ansonsten war es eher die Kategorie „Pflichtsieg“. Fatih kam mit der Visitenkarte von null Zählern, und auch nach diesen 90 Minuten liefen die Lerchenfelder nicht Gefahr, als Erste gegen den designierten Absteiger Punkte zu verlieren. Der erste Treffer fiel nach einer guten halben Stunde. Johannes Kleidorfer hatte einen butterweichen Freistoß vors Tor geschlagen, wo Fabrizio Brandes die Kugel gefühlvoll ins Netz nickte (32.).

In der zweiten Hälfte schlug Kleidorfer einen nahezu identischen Freistoß in den Strafraum, wo der zweite Winterzugang, Florian Wagner, seine Premiere feierte und das Spielgerät per Kopf über die Linie beförderte (59.). Dann kam Lommers Szene: Nach einem weiten Ball verlängerte Brandes, Lommer vernaschte noch einen Gegenspieler und schloss dann souverän ab (75.). Besser kann ein Einstand nicht laufen.

Die Serie geht weiter

Für den SE Freising geht zudem die starke Serie unter dem neuen Trainer weiter: Seit der Winterpause haben die Lerchenfelder kein Spiel verloren. Und mit dem Nachholspiel am Dienstag (siehe Kasten) haben die Lerchenfelder sogar noch ein Match mehr in der Hinterhand. Die Chance auf zumindest Platz zwei steigt also weiter.