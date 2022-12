»Mit der Bayernliga beschäftigt sich bei uns kein Mensch« Der SV Neukirchen beim Heiligen Blut liegt als Tabellenfünfter noch in Schlagdistanz zur Spitze, dennoch hegen die Rosenkranzler keinerlei Aufstiegsgedanken

Auf eine zufriedenstellende Herbstrunde kann der SV Neukirchen beim Heiligen Blut zurückblicken, der als Tabellenfünfter zumindest mit einem Augen noch Richtung Vizemeisterschaft schielen kann. Ein Aufstieg in die Bayernliga ist im Hohenbogenwinkel aber überhaupt kein Thema. Dennoch streben die Rosenkranzler, die seit 2016 der Landesliga Mitte angehören, eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel an.

"Mit der Bayernliga beschäftigt sich bei uns kein Mensch. Diese Klasse wäre für uns weder attraktiv noch wirtschaftlich machbar“, sagt Neukirchens Sportlicher Leiter Martin Breu . Die Mannschaft um Kapitän Lukas Novy ließ ihr Potenzial im bisherigen Saisonverlauf einige Male aufblitzen. Beim souveränen Spitzenreiter TSV Seebach zeigten Steinbauer, Hoti & Co. eine ganz starke Leistung und holten verdient einen Teilerfolg. Highlights waren auch der klare 4:1-Derbysieg beim TB 03 Roding und der überzeugende 3:0-Erfolg gegen den FC Sturm Hauzenberg. Schmerzhaft waren hingegen vor allem die Heimpleiten in den Landkreisduellen gegen den 1.FC Bad Kötzting (2:3) und TB 03 Roding (0:1). "Jeder Verein wird bestimmte Spiele anführen, die anderes ausgehen hätten können. Die völlig unnötige Niederlage gegen Roding wurmt mich aber immer noch gewaltig“, verrät Breu. Komplett überraschend kam der Rücktritt von Coach Konrad Früchtl, der bereits nach dem vierten Spieltag das Handtuch warf. "Konrad hat bei uns zweifelsfrei gute Arbeit geleistet, aber intern hat es nicht mehr hundertprozentig gepasst“, blickt Breu zurück. Mit Franz Koller wurde ein alter Bekannter als Nachfolger installiert, der damit bereits zum dritten Mal an der Seitenlinie des SVN steht. "Franz ist ein extrem ehrgeiziger Trainer, der für unsere Mannschaft genau der richtige Mann ist. Wir haben eine gute Truppe, deren Potenzial es möglichst optimal auszuschöpfen gilt. Das hat er gut hinbekommen“, lobt Breu den A-Lizenzinhaber, der mit seinem Gefolge im Herbst eine richtig gute Phase hatte. Etwas zäh wurde es hinten raus, da einige Spieler verletzungsbedingt ersetzt werden mussten. Zu allem Überfluss handelte sich Torjäger Marek Bobcek nach einer Tätlichkeit einen Platzverweis ein, der mit einer Sperre von vier Partien bestraft wurde. Der Top-Goalgetter ist daher auch noch in den ersten beiden Begegnungen nach der Winterpause zum Zuschauen verdammt.