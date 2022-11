Mit den „Rückkehrern“ kehrt der Erfolg zurück Erster gegen Fünfter war das imaginäre Spitzenspiel der Landesklasse 1. Mit der BSG Chemie Kahla kam eins der stärksten Auswärtsteams an die Orla.

Trotz des winterlichen Einbruchs war der Rasenplatz auf der „Roten Erde“ gut zu bespielen. Die Gäste aus Kahla machten die Räume in der eigenen Defensive eng und ließen die Blau-Weißen, trotz ihrer Dominanz keine zwingenden Chancen erarbeiten. Mit schnellem Umschaltspiel suchten das junge Kahlaer Team die Orlastädter zu beeindrucken. Trainer Rene Grüttner musste seine gesamte Defensive auf Grund von Krankheit und Verletzungen umstellen und besonders 4 „Rückkehrer“ ließen am Ende wenig zu. Kahla war gefährlich bei ruhenden Bällen. Ein solchen Moment führte zum vermeintlichen Führungstreffer, aber an der Linie erkannte man Peter Rauscher in der Abseitsposition, so daß der Treffer keine Anerkennung fand (13.). Das war wie ein Weckruf für die Hausherren. Elia Walther verfehlt im Zusammenspiel mit Robin Lee Engler nur knapp sein Ziel und auch Bernhard Grimm am zweiten Pfosten kommt nicht mehr an den Ball (21.). Dann eine strittige Entscheidung vom jungen Schiedsrichter, der ein klares Handspiel ausserhalb des Strafraumes von Torhüter Andre Wolfram ohne Karten beließ (27.). Glück für die Chemiker, die nur einen Freistoß in zentraler Position hinnehmen mussten. Nach einer guten halben Stunde dann der verletzungsbedingte Wechsel, als Pedrinho, der nach seiner Fußverletzung erstmals wieder auf das Spielfeld zurückkehrte, mit einer Rückenverletzung das Feld verlassen musste. Gute Besserung von dieser Seite. Franz Wietasch nahm seine Position ein. Ein weiterer Rückkehrer, Matti Szalek chipt den Ball ins Zentrum, Jo Castañares bringt Bernhard Grimm in Position, der aber bei seinem Torversuch wegrutscht und die gute Möglichkeit verstreicht (37.). Kahla blieb in dieser Phase weiter bei Standards gefährlich. Zum psychologisch wichtigem Zeitpunkt dann der Nackenschlag. In der Nachspielzeit kommt der Freistoß von Elia Walther auf den Kopf von Startelfrückkehrer Jo Castañares, der die Neustädter Führung markierte (1:0, 45+2).