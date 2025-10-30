"Mit den Leistungen sind wir zufrieden, nur nicht mit den Ergebnissen"

Alexander und Simon Ebner haben im Sommer die Trainingsleitung bei der SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien von Giuseppe Pavano übernommen. Gleich in der Debütsaison sehen sich die Brüder mit dem Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Ost, konfrontiert. Im FuPa-Kreisligatipp wirft Alexander Ebner einen Blick auf die kommende Aufgabe und die weiteren Partien des zehnten Spieltags.

FuPa: Herr Ebner, im Sommer sind Sie aus der Position des Cotrainers ins Cheftraineramt bei der SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien gerückt. Inwiefern gestaltet sich die Arbeit als Cheftrainer anders als die als Cotrainer?

Alexander Ebner: Im letzten Jahr war ich zwar der Cotrainer vom Pepe (Giuseppe Pavano, Anm. d. Red.), aber eigentlich hat Pepe alles selbst gemacht. Ich habe ihn immer vertreten, wenn er mal im Urlaub war.

FuPa: Das heißt, das Traineramt stellt für Sie eine völlig neue Aufgabe dar?

Ebner: Ja, aber wir sind ja insgesamt zu dritt. Ich bilde zusammen mit meinem Bruder Simon das Trainerteam, und wir werden von Manuel Göbel als Cotrainer unterstützt.