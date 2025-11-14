Mit dem Verfolgerduell in die Rückrunde Bayernliga süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried spielt zuhause gegen den Tabellennachbarn Kirchanschöring – ein Verfolgerduell.

Zum Verfolgerduell der Fußball-Bayernliga Süd empfängt der FC Pipinsried an diesem Samstag in der Küchenstadel-Arena den SV Kirchanschöring. Der FCP konnte von den vergangenen drei Spielen keines gegen den SVK gewinnen, das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Beide Teams lauern in der Verfolgerrolle. Gastgeber Pipinsried auf Rang fünf weist nach Ende der Vorrunde mit 16 Spielen 30 Punkte auf, die Kirchanschöringer (Platz sechs) haben mit ebenfalls 16 Spielen 29 Punkte. Der Tabellenzweite aus Landsberg hat 33 Punkte auf dem Konto, der TSV 1860 München II hat 36 Zähler und ist damit Tabellenführer.

Der neue Trainer Roman Langer hat dafür gesorgt, dass wieder lachende Gesichter in Pipinsried zu sehen sind. Die Stimmung im Training ist eine Mischung aus harter Arbeit und einer Menge Spaß. Wozu das führen kann, davon konnte man sich im letzten Vorrundenspiel in Erlbach vor 14 Tagen ein Bild machen. Der Trainer der Gastgeber, Lukas Lechner, brachte es nach der Partie (3:1 für Pipinsried) auf den Punkt: „Ich habe Pipinsried noch nie so griffig, giftig und aggressiv gesehen.“

Damit der Erfolg in Erlbach keine Eintagsfliege bleibt, fordert FCP-Coach Roman Langer von seiner Mannschaft, die Art und Weise, wie in Erlbach gespielt wurde, auch ins Match gegen Kirchanschöring zu übertragen. Die Pipinsrieder haben bis auf die Verletzten Jonas Lindner und Max Schmidt alle Mann an Bord, auch die zuletzt angeschlagenen Benedikt Lobenhofer, Tobias Schröck, Max Dombrowka und Max Engl konnte in der vergangenen Woche wieder trainieren.

„Nach dem letzten Spiel haben wir durch die Pause sieben Trainingseinheiten hinter uns gebracht“, so Langer nach dem Abschlusstraining, er sei sehr zufrieden. Wie er gegen Kirchanschöring spielen werde, dass wollte der Pipinsrieder Coach nicht verraten. „Nur so viel: Alle Spieler, die in Erlbach aufgelaufen sind, sind auch im Kader“, sagte er mit einem Augenzwinkern. In jedem Fall hat Langer die Qual der Wahl, und dass er auch eine Plan B in der Tasche hat, bewies er zuletzt in Erlbach.

Mit dem SV Kirchanschöring stellt sich ein Team vor, das als eines der homogensten der Bayernliga gilt. Die beiden Trainer Thomas Leberfinger und Christoph Dinkelbach haben es geschafft, eine Einheit zu formen, die sich heuer anschickt, im Kampf um die Aufstiegsplätze ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Dazu haben die Anschöringer um den erfahrenen Manuel Omelanowsky und den „jungen Wilden“ Jonas Kronbichler einen äußerst schlagkräftigen Angriff.

Allerdings darf man die Abwehr um Thorsten Niklas nicht außer Acht lassen, denn Niklas hat 101 Regionalliga-Einsätze für den FC Ingolstadt und Wacker Burghausen auf dem Buckel. Aber auch die anderen Abwehrspieler genossen eine sehr gute Ausbildung bei Wacker Burghausen, 1860 München oder auch beim FC Bayern. Nicht zu vergessen ist SVK-Keeper Egon Weber, der als einer besten seines Fachs in der Bayernliga gilt. Unter dem Strich ist festzustellen, dass Kirchanschöring lange unter dem Radar agierte und jetzt im Konzert eine gewichtige Rolle spielt.