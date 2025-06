„Mit dem Titelgewinn konnte niemand rechnen“

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Köngen hat sich in einer hochspannenden Saison in der Bezirksliga Neckar/Fils durchgesetzt und feiert den Aufstieg in die Landesliga. Spielertrainer Domenic Brück spricht über die unerwartete Erfolgsgeschichte seines Teams, die besondere Stärke in der Defensive und die kommenden Herausforderungen in der neuen Liga.