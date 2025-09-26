Mit dem SV Waldeck erwartet den VFL Denklingen eine „harte Nummer“

Denklingen – Der Punktgewinn in Deisenhofen war eine feine Sache. Sowohl für das Ego, als auch die Optik in der Tabelle. Schaffte es der VfL Denklingen doch als erstes von bislang fünf Teams, auf dem Kunstrasenplatz des FC Deisenhofen II einen Zähler zu entführen. Zudem blieb man dadurch nicht nur wegen der Tordifferenz oberhalb der Abstiegszone der Bezirksliga Süd.

Aufgrund der drei Niederlagen davor besteht dennoch eine Bringschuld seitens der Lechrainer, um in der Tabelle die Möglichkeit zu haben, wieder ein wenig weiter nach vorn zu kommen. Zuvorderst zu Hause, wo der VfL in dieser Runde erst ein Sieg – ein 3:1 gegen den SV Raisting – bejubeln durfte. Aber Vorsicht: Mit dem SV Waldeck/Obermenzing gastiert am Freitag (19 Uhr) so etwas wie die Mannschaft der Stunde am Buchweg.

Die Empfehlung der Elf von Trainer Stefan Gutsmiedl sind drei Siege in Folge. „Bei ihnen passen die Resultate, sie haben den Anschluss nach oben geschafft“, konstatiert Christoph Schmitt über die Gäste. Der VfL-Coach erwartet eine „sehr spielstarke Mannschaft“ und somit für seine Mannen eine „harte Nummer“. Aber darin sind die Denklinger geübte Recken. Immer wenn man ihnen am wenigsten zutraut, bringen sie etwas Zählbares mit nach Hause. Siehe die Gastspiele in Untermenzing (1:0) und eben Deisenhofen (1:1).

Es gelte den Versuch zu starten, das technisch saubere und flinke Offensivspiel der Münchner zu unterbinden. „Dafür braucht es gleichen Einsatz und Leidenschaft wie vorige Woche“, stellt Schmitt klar. Die Geschichte ist knifflig. Sich auf ein offenes Spiel gegen die flotten Jungspunde einzulassen, wäre mit hohem Risiko verbunden.

Rückkehr nicht vor Winterpause?

Die Münchner verstehen sich im spielerischen Auflösen von Konflikten und im unmittelbaren Umschaltspiel. Indessen ist es auch nicht das Spiel der Denklinger, sich hinten einzuigeln, dabei das primäre Augenmerk auf das Verdichten der Räume zu legen. Irgendwo zwischendrin sieht Schmitt die Wahrheit. Nicht minder wichtig: „Wir müssen clever sein und unsere Erfahrung einbringen.“ Und darüber hinaus gut gegen den Ball arbeiten.

Einmal mehr fehlen Schmitt wichtige Bausteine im Team. So rechnet er mit einer Rückkehr von Simon Ried nicht vor der Winterpause. Der kleine Riss im Kahnbein ist keine gravierende Verletzung. Belastung sollte aber auch keine draufkommen. Auch Manuel Seifert und Jannic Ulsamer werden noch nicht dabei sein. Ob Schmitt selbst wieder mitwirken kann, entscheidet sich vor dem Anpfiff.