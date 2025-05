Mit dem Rücken zur Wand: Viktoria Aschaffenburg setzt auf die Fans

Zittern bei Viktoria Aschaffenburg! Die Ausgangslage vorm Relegations-Rückspiel am Dienstagabend gegen den SC Eltersdorf ist alles andere als optimal. Die Viktoria muss am heimischen Schönbusch eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen, wollen die Mainfranken nicht nach sieben Jahren in der Regionalliga den bitteren Gang in die Bayernliga antreten müssen. Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 19 Uhr.