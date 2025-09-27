»Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein« SVS zuhause weiter unbesiegt

Die Zuschauer bekamen ein intensives und unterhaltsames Duell geboten. Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe, in dem es zahlreiche Möglichkeiten, aber letztlich keinen Sieger gab. Schon früh sorgte Pipinsrieds Gebert für Gefahr, als er in der 2. Minute aus der Distanz abzog und Keeper Herzig zur Parade zwang. Die Hausherren hatten dann eine große Gelegenheit in der 13. Minute, als Bekaj auf Dorfner durchsteckte, dessen Abschluss jedoch zu harmlos ausfiel. Kurz vor der Pause dann noch einmal Aufregung: Gallmaier kam nach einer Flanke zum Kopfball, doch Gäste-Keeper Engl verhinderte mit starker Reaktion den Rückstand. Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Die zweite Hälfte begann wie die erste endete: mit einer Großchance für Schalding. Dorfner eroberte im Mittelfeld den Ball, leitete weiter zu Haxhosaj, der Moser bediente. Dessen Abschluss war jedoch zu ungefährlich. Auch danach drängten die Hausherren, doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Nach einem Freistoß kam Gebert irgendwie an den Ball und bugsierte ihn zum 0:1 über die Linie. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später nutzte Patrick Drofa eine Flanke und köpfte zum verdienten 1:1-Ausgleich ein. Beide Teams suchten in der Folge den Sieg, doch weder Schalding noch Pipinsried nutzten ihre Chancen konsequent. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Die Zuschauer sahen ein spannendes, temporeiches Spiel mit vielen guten Szenen, in dem einzig die Chancenverwertung ein höheres Ergebnis verhinderte.



Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): „In der ersten Halbzeit haben wir sehr konsequent und diszipliniert verteidigt und kaum etwas zugelassen. Nach der Pause haben wir damn höher gepresst und einige gute Ballgewinne gehabt. Beide Treffer fielen nach Standardsituationen. Insgesamt hatten wir die eine oder andere sehr gute Möglichkeit mehr, aber am Ende hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Die Leistung war in Ordnung, mit dem Unentschieden müssen wir zufrieden sein.“