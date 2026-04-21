„Mit dem Punkt können wir gut leben“

– Foto: Volkhard Patten

Es ist ein Spiel mit zwei Perspektiven – und einem Ergebnis, das beide Trainer unterschiedlich deuten: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II trennt sich vom Tabellendritten TSV Stelingen mit 2:2.

Die Führung durch Lukas Brinkmann (23.) war folgerichtig – und hätte deutlicher ausfallen können. „In den ersten 35 Minuten müssen wir das Spiel eigentlich schon entscheiden“, sagt Bajrovic und zählt weitere Möglichkeiten auf: „Die zweite Großchance wieder durch Jonathan Mai, der sich am Flügel durchsetzt und auf Dustin Quast querlegt, der aber übers Tor schießt.“

Dabei beginnt die Partie aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig. „In der ersten halben Stunde sind wir gar nicht reingekommen, da hat nur Stelingen gespielt“, sagt Kai Schmidt und beschreibt eine Phase klarer Dominanz der Gäste. Auch Stelingens Trainer Edis Bajrovic sieht seine Mannschaft früh überlegen: „Wir kommen sehr gut ins Spiel, haben die erste Großchance durch Jonathan Mai, der aus drei Metern, anstatt aufs Tor zu schießen, nochmal querlegen will.“

Stattdessen blieb Krähenwinkel im Spiel – und nutzte seine erste Gelegenheit. „Ab der 35. Minute haben wir uns ein bisschen gefangen und machen dann den Ausgleich nach einer Standardsituation“, so Schmidt. Das 1:1 fiel durch ein Eigentor von Andre Vogelsang (45.), aus Stelinger Sicht ein unnötiger Rückschlag: „Das darf uns in der Phase nicht passieren, weil wir das Spiel unter Kontrolle hatten“, sagt Bajrovic.

Kurz vor der Pause schlug Stelingen dennoch zurück: Nach einem Strafstoß gingen die Gäste mit 2:1 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spielbild. „In der Halbzeit haben wir ein paar Punkte angesprochen, kommen dann gut raus und machen das 2:2“, sagt Schmidt. Florian Pawlow traf in der 60. Minute – und leitete eine offene Schlussphase ein.

„Danach war es ein wildes Hin und Her, relativ hektisch“, so Schmidt. Bajrovic beschreibt eine Partie, die zunehmend vom Zufall lebte: „Die zweite Hälfte war ausgeglichen, viele lange Bälle und viel Spiel auf den zweiten Ball.“ Der Ausgleich resultierte aus einem Fehler: „Dann machen wir einen individuellen Fehler auf der linken Seite, verlieren den Ball und KK macht das 2:2.“

Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Möglichkeiten. „Am Ende hatten beide Seiten noch die Chance auf den Lucky Punch“, sagt Schmidt. Doch es blieb beim Remis – und bei unterschiedlichen Bewertungen.

„Mit dem Punkt können wir gut leben, den nehmen wir mit und sammeln weiter“, lautet das Fazit auf Seiten der Gastgeber. Bajrovic hingegen sieht vor allem die verpassten Chancen: „KK hat uns gezeigt, wie es geht: brutal effektiv vor dem Tor. Das haben wir heute nicht geschafft, deshalb endet das Spiel 2:2.“

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – TSV Stelingen 2:2

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders, Nick Seegers, Kai Henneke, Pedram Mirsanei (78. Helge Heider), Fynn Bartholomäus, Luca Sander (56. Florian Pawlow), Louis Chinonso Jiwuaka, Ricardo Dombrowsky (68. Jannik Luca Eilhardt), Timon Kian Assassi (89. Philipp Finkendey), Finn Seyer (56. Erik Anders) - Trainer: Kai Schmidt

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (78. Nino Melnjak), Andre Vogelsang, Richard Leimann, Jannis Bovenschen (58. Jannik Klemm), Per Stetzkowski, Dustin Quast (82. Felix Gläser), Lukas Brinkmann (78. Robin Ziegler), Elias Göhr - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Konrad Einhorn

Tore: 0:1 Lukas Brinkmann (23.), 1:1 Andre Vogelsang (45. Eigentor), 1:2 Marc-Benjamin Klusmann (45.), 2:2 Florian Pawlow (60.)