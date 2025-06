– Foto: TSV Hildrizhausen

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die zweite Mannschaft des TSV Hildrizhausen hat eine starke Saison in der Kreisliga B Stuttgart/Böblingen Reserve mit dem Titelgewinn gekrönt. Nach einem nervenaufreibenden Meisterschaftsrennen, das erst durch den direkten Vergleich entschieden wurde, feiert das Team von Spielertrainer Fabian Weckerle die Meisterschaft. Feiern trotz spannendem Saisonfinale

"Da das Meisterschaftsrennen in unserer Staffel sehr eng war und am Ende auch über den direkten Vergleich entschieden wurde, haben wir im Voraus nichts Großes geplant. Aber ich denke, es wurde trotzdem ordentlich gefeiert", berichtet Spielertrainer Fabian Weckerle. Und das durfte es auch: Mit 39 Punkten und dem besseren direkten Vergleich gegenüber dem punktgleichen SV Nufringen III setzte sich Hildrizhausen II an die Spitze. Mit dem Titel war nicht zu rechnen

Die Mannschaft startete ohne große Erwartungen in die neue Saison. "Nach zwei durchwachsenen Jahren wollten wir diese Saison in der neuen Staffel oben mitspielen. Aber mit dem Meistertitel haben die meisten nicht gerechnet", gesteht Weckerle. Doch das Team entwickelte sich im Laufe der Runde immer weiter und zeigte enorme Konstanz in der entscheidenden Phase. Glaube an die eigene Stärke entscheidend Dass man sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen ließ, war letztlich ein Schlüssel zum Erfolg. "Dass wir nach den Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz - Darmsheim III und Ujett III - trotzdem noch an unsere Chance geglaubt haben. Und dann die letzten fünf Spiele souverän gewonnen haben", beschreibt Weckerle den entscheidenden Schub. "Jeder Spieler hat sich in dieser Saison etwas gesteigert und auch wir als Mannschaft haben mindestens einen Schritt nach vorne gemacht." Ein weiterer Faktor: das Regelwerk. "Zudem kommt uns natürlich zugute, dass der direkte Vergleich zählt – beim Torverhältnis wäre Nufringen III Meister."

– Foto: TSV Hildrizhausen