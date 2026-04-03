Mit dem Licht kam auch der Erfolg

– Foto: Janine Volbert

Westvororte wollte unbedingt den Bock umstoßen und endlich bei einem Heimspiel der Rückrunde punkten. Sehen wollten das fast 400 Zuschauer, davon gut und gerne über 100 Anhänger der Orlastädter. Den ersten Sieg konnten dann vor dem Anpfiff die Orlastädter erringen, indem sie die Platzwahl gewannen und damit der Keeper der Scheubengrobsdorfer gegen die tiefe Sonne schauen musste. Die Gastgeber pressten hoch und hatten in der 1. Minute auch gleich eine gute Möglichkeit, als Winefeld sich den Ball erobert und auf den freistehenden Eichberger zurücklegt, dessen zentraler Schuss dann aber kein Problem für Torhüter Maximilian Paul darstellt. Direkt im Gegenzug ging dann die Post über Künzel und Josia Walther ab, dessen Eingabe von Schumann, kurz vor dem einschussbereiten Elia Walther, von der Linie bugsiert wird. Eichberger will einen Rückpass erlaufen, trifft aber nur den Blau-Weißen Torhüter, der nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen konnte (4.). Robin-Lee Engler wird von Josia Walther geschickt, der auf Peter Wittwer zurücklegt, dessen Versuch aber auch für Torhüter Thrum kein Problem darstellt (8.). dann ist es doch soweit Felix Künzel schickt auf der rechten Seite Elia Walther, der seine Bruder Josia bedienen will, aber Seidel lenkt den Ball ins eigene Netz zur Gästeführung (0:1, 13.). Mit der Führung im Rücken versuchten die Blau-Weißen die Hausherren weiter unter Druck zu setzen, die in der Folge zumeist mit langen Bällen agierten, die gut von der Neustädter Defensive kontrolliert werden konnten. Neustadt setzt in dieser Phase auf schnelle Gegenstöße, aber auch hier war die Defensive der Platzherren zumeist im Bilde. Lätz versucht sein Glück von der rechten Seite, aber verzieht knapp am langen Pfosten (19.). Das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen Strafräumen ab, ohne nennenswerte Chancen. Winefeld versucht es mit einem Schüsschen, aber auch hier ohne Probleme für Torhüter Maximilian Paul (27.). Zu erwähnen blieb noch die Freistossmöglichkeit von Elia Walther an der Strafraumgrenze nach vorangegangenem Handspiel ausserhalb vom Strafraum knapp vor der Linie, die aber knapp über den Querbalken streicht (35.). Ebenfalls bedarf es eines Standards, dass die Hausherren vor das Neustädter Tor kamen, aber Lätz war völlig freistehend wohl zu überrascht, die Chance zu verwerten (38.). So ging es mit der knappen Gästeführung und der Hoffnung der Hausherren in die Pause.

Mit der zweiten Hälfte ging das Licht an und der Stadionsprecher feuert die Einheimischen mit einem dreifachen „Ohne Worte-Westvororte“ an. Bis zum 16er sah es auch gefällig aus, aber dann war es das auch. Um gefährlich zu werden, musste erneut ein Standard herhalten. Die Ecke kommt auf Wolff, aber sein Schuss streicht knapp am 2. Pfosten vorbei (56.). Kurz darauf war es erneut Wolff dessen Schuss vom linken Strafraumeck von Maximilian Paul zur Ecke abgewehrt wird. Diese Ecke wird für die Hausherren zum Bumerang, Elia Walther wird von Tobias Grau geschickt, der sieht in der Mitte Felix Künzel, der einmal Maß nimmt und den Ball durch 3 Abwehrleute ins untere rechte Eck trifft (0:2, 57.). Erst das Tor verhindert und dann auf der anderen Seite getroffen. Nur 3 Minuten später können die Hausherren den Ball nicht mehr aus der Gefahrenzone befördern, Felix Künzel leitet per Kopf auf Robin Lee Engler weiter, der kurzentschlossen ins kurze Eck trifft (0:3, 60.). Das schien die Vorentscheidung. Die dann kurz darauf auch eintrat, als Peter Wittwer Elia Walther schickt, dessen Eingabe am 2. Pfosten seinen Bruder Josia fand, der den Ball unter die Latte hämmert (0:4, 69.). Dieses wurde dann sogar vom Stadionsprecher mit einem einfachen „Duhlendorf Krah“ angesagt. Den Rest der Zeit schalten die Orlastädter dann einen Gang zurück und verwalten das Spiel, so dass die Gastgeber noch einmal gefährlich wurden. Eichbergers Versuch kann Maximilian Paul zur Ecke klären (80.). Die Gastgeber kommen zum Anschlusstreffer, als erneut Eichberger sich den Ball holt, auf Klotz ablegt, der unhaltbar ins lange Eck trifft (1:4, 83.). Westvororte hat dann nochmal die Möglichkeit das Ergebnis freundlicher zu gestalten, als Alex Michallik eine klare Torchance verhindert und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, aber Winefeld klebte das Glück nicht an den Schuhen und er setzt den Strafstoß neben den Pfosten (89.). Im Gegenzug dann noch einmal die Blau-Weißen, die mit Josia Walther über die rechte kommen, dessen Eingabe auf den Fuß von Felix Künzel fällt, der mit seinem 2. Treffer den alten Abstand wieder herstellt (1:5, 90.).