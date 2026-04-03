Mit dem Licht kam auch der Erfolg

Der TSV Gera-Westvororte, der sich in akuter Abstiegsnot befindet, kam mit der Empfehlung eines starken 4:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Geratal in die Begegnung. BW-Trainer Jürgen Walther plagten arge Personalnöte, so dass er selbst bei der Startaufstellung auf den Kader der Landesklassemannschaft zurückgreifen musste. Das machte den Ausgang der Partie spannend, obwohl die Orlastädter als Favorit in die Begegnung startet.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Mit der zweiten Hälfte ging das Licht an und der Stadionsprecher feuert die Einheimischen mit einem dreifachen „Ohne Worte-Westvororte“ an. Bis zum 16er sah es auch gefällig aus, aber dann war es das auch. Um gefährlich zu werden, musste erneut ein Standard herhalten. Die Ecke kommt auf Wolff, aber sein Schuss streicht knapp am 2. Pfosten vorbei (56.). Kurz darauf war es erneut Wolff dessen Schuss vom linken Strafraumeck von Maximilian Paul zur Ecke abgewehrt wird. Diese Ecke wird für die Hausherren zum Bumerang, Elia Walther wird von Tobias Grau geschickt, der sieht in der Mitte Felix Künzel, der einmal Maß nimmt und den Ball durch 3 Abwehrleute ins untere rechte Eck trifft (0:2, 57.). Erst das Tor verhindert und dann auf der anderen Seite getroffen. Nur 3 Minuten später können die Hausherren den Ball nicht mehr aus der Gefahrenzone befördern, Felix Künzel leitet per Kopf auf Robin Lee Engler weiter, der kurzentschlossen ins kurze Eck trifft (0:3, 60.). Das schien die Vorentscheidung. Die dann kurz darauf auch eintrat, als Peter Wittwer Elia Walther schickt, dessen Eingabe am 2. Pfosten seinen Bruder Josia fand, der den Ball unter die Latte hämmert (0:4, 69.). Dieses wurde dann sogar vom Stadionsprecher mit einem einfachen „Duhlendorf Krah“ angesagt. Den Rest der Zeit schalten die Orlastädter dann einen Gang zurück und verwalten das Spiel, so dass die Gastgeber noch einmal gefährlich wurden. Eichbergers Versuch kann Maximilian Paul zur Ecke klären (80.). Die Gastgeber kommen zum Anschlusstreffer, als erneut Eichberger sich den Ball holt, auf Klotz ablegt, der unhaltbar ins lange Eck trifft (1:4, 83.). Westvororte hat dann nochmal die Möglichkeit das Ergebnis freundlicher zu gestalten, als Alex Michallik eine klare Torchance verhindert und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, aber Winefeld klebte das Glück nicht an den Schuhen und er setzt den Strafstoß neben den Pfosten (89.). Im Gegenzug dann noch einmal die Blau-Weißen, die mit Josia Walther über die rechte kommen, dessen Eingabe auf den Fuß von Felix Künzel fällt, der mit seinem 2. Treffer den alten Abstand wieder herstellt (1:5, 90.).
Fazit: So entführen die Orlastädter nach einer besseren zweiten Hälfte und fünf „Ostereiern“ die Punkte aus Scheubengrobsdorf und können das Osterwochenende genießen, bevor am kommenden Spieltag das schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Eichsfeld auf dem Plan steht.
Neustadt-Trainer Jürgen Walther nach dem Spiel: „Wenn du es vorher gewusst hättest, dass hier an der Tafel ein 5:1 für uns steht, hätte uns das wohl keiner abgenommen. Überragend wie wir die Tore hier machen, schön wie wir das 1:0 herausspielen und im Konter setzen und dann mit dem Knotenlöser das zweite Tor machen, wie das auch wegverteidigen schon in der 1. Hälfte und auch in der zweiten Hälfte mit Leidenschaft und Wille, das war überragend.“