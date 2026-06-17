Mit dem Klassenerhalt belohnt

Gegner der Mannschaft von Trainer Josef Bresigke war kein Geringerer als der SV Jena-Zwätzen. Das Team aus der Lichtstadt war bis zuletzt Aufstiegskandidat und musste sich nur dem FC Einheit Bad Berka beugen. Die zahlreichen Zuschauer im Heine-Park mussten ihr Erscheinen auch keineswegs bereuen. Von Beginn an entwickelte sich eine gutklassige Begegnung. Vor allem über die Außenbahnen wurden zahlreiche Torgelegenheiten erspielt. Die Abwehr der Jenenser wurde mehr beschäftigt, als ihr lieb war. Ein Unterschied von 22 Punkten in der Tabelle war nicht erkennbar. Sowohl die Gäste wie auch der FC Einheit „schluderten“ nur bei der Chancenverwertung. So ging er ohne Treffer in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt ging der Spielfaden bei den Gastgebern verloren. Die Zwätzener kontrollierten jetzt das Spiel und erzielten durch Tilman Cypionka den nicht unverdienten Führungstreffer. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten neuen Schwung. Ein schnell geschlagener Abstoß von Einheit-Keeper Erik Rößler überraschte die sonst sichere Abwehr des SV Zwätzen. Über mehrere Stationen landete der Ball bei Luis Czerwonka. Er erkannte sofort, dass er freie Schussbahn hat und „drückte“ mutig ab. Sein platzierter Schuss bedeutete den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussviertelstunde änderte sich nichts mehr am Resultat. Mit diesem Ergebnis konnten beide Teams gut leben. Dritter Absteiger ist durch seine Auswärtsniederlage in Bad Lobenstein der VfL Apolda. Der Dank geht an Tim Rühling und Max Zerrenner für ihre Unterstützung, die Fairness aller Akteure und an das Schiedsrichterkollektiv, welches ohne gelbe Karte auskam. Der FC Einheit II holte aus den letzten sechs Spielen insgesamt 14 Punkte und sicherte somit den Klassenerhalt.