Mit dem Herzen in Bliedersdorf „Drei Fragen an ...“: Michelle Augustin von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Michelle Augustin – Foto: Jörg Struwe

Die 27-jährige Mittelfeldspielerin Michelle Augustin spielt beim FSV Bliedersdorf/Nottensdorf und fühlt sich dort richtig wohl. Sie konnte bereits einigen Angeboten widerstehen. Warum? Das erzählte sie uns.

Man kann sagen, du bist durch und durch eine Bliedersdorferin, hast bislang immer dort gespielt. Gab es nie die Gelegenheit, woanders aufzulaufen? Mein Herz schlägt definitiv für Bliedersdorf – die Mädels und der Verein sind über die Jahre zu einem echten Zuhause für mich geworden. Natürlich gab es Momente, in denen ich hätte wechseln können. Im April 2022 kam eine Anfrage der Oberligistinnen von Ahlerstedt/Ottendorf, die mich zu einem Probetraining eingeladen haben – eine tolle Erfahrung, die mir viel Spaß gemacht hat. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ehrlich gesagt noch nicht bereit für diesen großen Schritt von der Kreisklasse direkt in die Oberliga. Auch aus der direkten Nachbarschaft kamen vereinzelt Anfragen, doch allein der Gedanke, Bliedersdorf zu verlassen, hat sich falsch angefühlt. Manchmal sagt das Herz einfach mehr als jede taktische Überlegung – und deshalb bin ich bis heute hier.

Nach einigen Höhen und Tiefen in den letzten Jahren habt ihr euch inzwischen in der Kreisliga etabliert. Besteht noch Luft nach oben oder wäre die Bezirksliga für euch zu hoch? Luft nach oben ist definitiv vorhanden – und der Glaube daran ist im Team absolut lebendig. Wenn es uns gelingt, drei oder vier neue, motivierte Mitspielerinnen zu gewinnen, die frischen Wind mitbringen, dann traue ich uns den Sprung in die Bezirksliga sowohl von der Mentalität als auch von der Leistung her absolut zu. Das ist seit Jahren mein persönlicher Wunsch und ein Ziel, für das ich jeden Tag gerne auf den Platz gehe.

Entscheidend wird sein, dass wir als Team konstant bleiben und diesen Weg gemeinsam gehen – jede Einzelne zieht an einem Strang. In diesem Sinne: Wer gerade diese Zeilen liest und Lust hat, Teil von etwas Besonderem zu werden – melde dich bei uns! Wir freuen uns riesig auf jede neue Mitspielerin.