Mit dem Glück des Tüchtigen – Anzing mit nächstem Punktgewinn

Der FC Anzing Parsdorf zeigt nach dem 0:4-Debakel gegen Zamdorf eine Leistungssteigerung und spielt gegen Grasbrunng Unentschieden.

Anzing/Parsdorf – „Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Wir haben alles gegeben, es war kämpferisch eine starke Mannschafts-Leistung.“ Peter Rauch als Abteilungsleiter der Fußballer des FC Anzing-Parsdorf fand lobende Worte für die Vorstellung gegen den TSV Grasbrunn in der vorgezogenen Punktpartie. Trotz vor allem im zweiten Durchgang deutlicher Unterlegenheit erkämpfte sich der FCAP mit dem 2:2 einen motivierenden Punkt nach dem 0:4-Debakel beim SV Zamdorf.

Dabei spielte der Elf von Trainer Peter Beierkuhnlein die frühe Führung eigentlich in die Füße (Matthias Hausner/11.). Und dann kommt auch noch der Konjunktiv dazu: „Wenn ich in der 40. Minute völlig frei aus fünf Metern das 2:0 mache, schaut es vielleicht anders aus“, grämte sich Rauch über seinen Fehlschuss und eine weitere verpasste Großchance von ihm in Hälfte zwei.

Im zweiten Abschnitt folgte der schnelle Ausgleich durch Dennis Gromm (1:1/48.) und ein Sturmlauf der Gäste. „Grasbrunn war die bessere Mannschaft und hat sich viele Chancen erspielt“, musste auch Rauch anerkennen.

Trotzdem traf Anzing-Parsdorf nach einer weiten Flanke des Neuzugangs Deividas Kavalenkovas durch Andreas Schmid zum 2:1 (65.), was Grasbrunn wiederum mit dem 2:2 von Andreas Hercog (73.) konterte. Der TSV drängte weiter, doch die Heimakteure verhinderten mit viel Einsatz immer wieder im letzten Moment weiteres Unheil.