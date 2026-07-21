"Mit dem frühzeitigen Klassenerhalt waren wir alle sehr glücklich" FuPa-Teamcheck: TSV Buch startet mit neuem Trainerteam in die Saison 2026/2027 von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Christopher Ruf – Foto: TSV Buch

Im FuPa-Teamcheck spricht Christopher Ruf, Spielleiter des TSV Buch in der Landesliga, Staffel 4, über den frühzeitigen Klassenerhalt, den Abschied von Harald Haug nach 17 Jahren, den Neustart mit neuen Trainern und die Aufgabe, möglichst schnell wieder Sicherheit in der Liga zu gewinnen.

„Mit dem frühzeitigen Klassenerhalt waren wir alle sehr glücklich und konnten uns zum Ende hin auf die Verabschiedung unseres Trainers ,Papa‘ Harald Haug konzentrieren, dem wir nach 17 Jahren Trainerdasein sehr viel zu verdanken haben“, sagt Christopher Ruf gegenüber FuPa.



Die Mannschaft als Highlight



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Christopher Ruf kein einzelnes Spiel oder Turnier im Mittelpunkt. „Das Highlight wird die Mannschaft sein. Jeder ist gespannt, wie die Jungs mit den neuen Coaches performen und vor allem, wie schnell die neuen Ideen umgesetzt werden können.“

Zusammenwachsen als Grundlage



„Wichtig ist, dass man bis zum Saisonstart auch als Mannschaft zusammenwächst“, sagt Christopher Ruf. Der sportliche Teil ist dabei nur ein Teil der Vorbereitung. Auch das Miteinander soll wachsen, damit die Mannschaft in der Landesliga Staffel 4 als Einheit auftreten kann. „Der erste Grundstein hierfür wurde bereits vergangenen Samstag nach den beiden Testspielen in Sonthofen gelegt. Die komplette Mannschaft hat sich in Tracht geworfen und das Sonthofener Stadtfest besucht.“ Klassenerhalt als erstes Ziel



Die Zielsetzung bleibt trotz aller Neugier auf den Neustart klar und bodenständig. „Wichtig ist auf jeden Fall, dass die neuen Spieler integriert werden und die Trainer schnell und erfolgreich Fuß fassen. Sportlich sollte der Klassenerhalt so schnell wie möglich fix gemacht werden, und dann nimmt man natürlich alles mit, was möglich ist.“