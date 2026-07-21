Im FuPa-Teamcheck spricht Christopher Ruf, Spielleiter des TSV Buch in der Landesliga, Staffel 4, über den frühzeitigen Klassenerhalt, den Abschied von Harald Haug nach 17 Jahren, den Neustart mit neuen Trainern und die Aufgabe, möglichst schnell wieder Sicherheit in der Liga zu gewinnen.
„Mit dem frühzeitigen Klassenerhalt waren wir alle sehr glücklich und konnten uns zum Ende hin auf die Verabschiedung unseres Trainers ,Papa‘ Harald Haug konzentrieren, dem wir nach 17 Jahren Trainerdasein sehr viel zu verdanken haben“, sagt Christopher Ruf gegenüber FuPa.
Die Mannschaft als Highlight
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Christopher Ruf kein einzelnes Spiel oder Turnier im Mittelpunkt. „Das Highlight wird die Mannschaft sein. Jeder ist gespannt, wie die Jungs mit den neuen Coaches performen und vor allem, wie schnell die neuen Ideen umgesetzt werden können.“
Zusammenwachsen als Grundlage
„Wichtig ist, dass man bis zum Saisonstart auch als Mannschaft zusammenwächst“, sagt Christopher Ruf. Der sportliche Teil ist dabei nur ein Teil der Vorbereitung. Auch das Miteinander soll wachsen, damit die Mannschaft in der Landesliga Staffel 4 als Einheit auftreten kann. „Der erste Grundstein hierfür wurde bereits vergangenen Samstag nach den beiden Testspielen in Sonthofen gelegt. Die komplette Mannschaft hat sich in Tracht geworfen und das Sonthofener Stadtfest besucht.“
Klassenerhalt als erstes Ziel
Die Zielsetzung bleibt trotz aller Neugier auf den Neustart klar und bodenständig. „Wichtig ist auf jeden Fall, dass die neuen Spieler integriert werden und die Trainer schnell und erfolgreich Fuß fassen. Sportlich sollte der Klassenerhalt so schnell wie möglich fix gemacht werden, und dann nimmt man natürlich alles mit, was möglich ist.“
Favoritenkreis mit mehreren Namen
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Christopher Ruf mehrere Mannschaften. „Ehingen-Süd, der Verbandsligaabsteiger, möchte natürlich sofort wieder nach oben und hat mit der Erfahrung und der Qualität im Kader die besten Karten. TSV Neu-Ulm hat sich durch die Neuzugänge sehr gut verstärkt. Außerdem haben wir die SSG Ulm und Wangen noch in der Verlosung.“
Trainerwechsel beim TSV Buch
Nach 17 Jahren Harald Haug übernimmt nun Christoph Amann als Trainer beim TSV Buch. Auch auf der Position des Co-Trainers gibt es eine Veränderung: Uli Klar wird durch Stephan Böck ersetzt. Zudem wird die sportliche Leitung seit Juni von Christopher Ruf unterstützt.
Zugänge und Abgänge
Personell gibt es ebenfalls Veränderungen. Neu beim TSV Buch sind Lukas Hoffmann vom TSV Ziemetshausen und Andrej Vukobratovic vom FV Olympia Laupheim. Den Verein verlassen Trisztan Nyari zum FV Altenstadt, Harald Haug zur SGM Aufheim Holzschwang und Ben Priegnitz ebenfalls zur SGM Aufheim Holzschwang.
Skepsis bei Regeländerungen
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft ist Christopher Ruf zurückhaltend. „Gut? Die Konsequenz in der Umsetzung fehlt ja schon bei der WM. Die größte Schwierigkeit der neuen Regeln wäre wohl die Umsetzung im Amateurbereich. Gerade beim Zeitspiel ist es für die Schiedsrichter schwer, immer die gleiche Linie zu finden.“