Mit dem FC Schöffengrund gegen den Herzensverein 1. FC Köln

Schöffengrund. Sein WhatsApp-Status am Donnerstagmorgen deutet es bereits an: Auf Dennis Zahrer, ehemaliger Fußballer der SG Oberwetz und heutiger Jugendleiter beim FC Schöffengrund, kommen ganz besondere Tage zu. „Auf geht’s, FC! Start in ein tolles Wochenende!!“ steht unter einem Foto von einer rot-weißen Tasse mit dem Logo des 1. FC Köln sowie einigen Zeilen aus der Höhner-Vereinshymne „Mir stonn zu dir FC Kölle“. Also noch schnell ein gemütliches Tässchen Kaffee in der Ruhe vor dem Sturm. Denn der 45 Jahre alte Oberwetzer, dessen Vater schon riesiger Fan des „Effzeh“ war und seinem Filius die im Heimatort bestens bekannte Liebe zu den Kölnern quasi in die Wiege legte, ist Mitorganisator des Spiels zwischen einer Schöffengrunder Alt-Herren-Auswahl gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz in Oberquembach.