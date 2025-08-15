 2025-08-14T11:39:53.462Z

Testspiel
Etwas Anspannung, aber auch große Vorfreude: Dennis Zahrer trifft mit einer Alten-Herren-Auswahl des FC Schöffengrund im Rahmen eines Spiels auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln, das er selbst mit initiiert hat, auf seinen Herzensclub. © Privatarchiv Dennis Zahrer
Mit dem FC Schöffengrund gegen den Herzensverein 1. FC Köln

Teaser VEREINSLIEBE: +++ Der Schöffengrunder Jugendleiter Dennis Zahrer hat das Fußballspiel gegen die „Effzeh“-Traditionself selbst mit organisiert. So ergeht es ihm kurz vor der aufregenden Begegnung +++

Schöffengrund. Sein WhatsApp-Status am Donnerstagmorgen deutet es bereits an: Auf Dennis Zahrer, ehemaliger Fußballer der SG Oberwetz und heutiger Jugendleiter beim FC Schöffengrund, kommen ganz besondere Tage zu. „Auf geht’s, FC! Start in ein tolles Wochenende!!“ steht unter einem Foto von einer rot-weißen Tasse mit dem Logo des 1. FC Köln sowie einigen Zeilen aus der Höhner-Vereinshymne „Mir stonn zu dir FC Kölle“. Also noch schnell ein gemütliches Tässchen Kaffee in der Ruhe vor dem Sturm. Denn der 45 Jahre alte Oberwetzer, dessen Vater schon riesiger Fan des „Effzeh“ war und seinem Filius die im Heimatort bestens bekannte Liebe zu den Kölnern quasi in die Wiege legte, ist Mitorganisator des Spiels zwischen einer Schöffengrunder Alt-Herren-Auswahl gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz in Oberquembach.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

