Mit dem ersten Ballkontakt: Geretsried II gewinnt dank Joker-Tor

Der TuS Geretsried II gewinnt gegen den TSV Altenstadt knapp mit 3:2. Die Gastgeber haben ihren Sieg vor allem einem Spieler zu verdanken.

Ein hartes Stück Arbeit musste Tabellenführer TuS Geretsried II hinter sich bringen, ehe der 3:2-Sieg gegen den TSV Altenstadt unter Dach und Fach war. „Altenstadt hat es richtig gut gemacht, war bärenstark am Ball. Es war, seit ich hier Trainer bin, mit Abstand das Spiel, in dem wir am wenigsten Ballbesitz hatten“, stellte Trainer Lukas Haustein fest.

Die Gäste zeigten schon in der fünften Minute mit einem Lattentreffer und einem Flachschuss wenig später, dass sie gewillt waren, den Spitzenreiter zu ärgern. Und der hatte Mühe, ins Spiel zu finden, brauchte eine Standardsituation, um in Führung zu gehen: Fabian Pech schweißte den Ball aus 18 Metern direkt ins Tor zum 1:0 für die Gastgeber.

Altenstadt zeigte sich davon wenig beeindruckt, hatte in der 35. Minute ebenfalls per Freistoß Gelegenheit zum Ausgleich, aber TuS-Torhüter Sebastian Untch präsentierte sich einmal mehr in exzellenter Form, lenkte den Flachschuss um den Pfosten, ehe die fünf unterhaltsamsten Minuten begannen. Christoph Haussmann chippte den Ball von der linken Seite ins Zentrum, wo TSV-Kapitän Tobias Graun zum 1:1 einschob.

Auf der Gegenseite wuchtete Kapitän Marc Thiess den Ball nach kurzzeitigem Durcheinander in der Hintermannschaft der Gäste aus fünf Metern zur erneuten Geretsrieder Führung unter die Latte. Altenstadt antwortete prompt: Einen weiten Ball hinter die Geretsrieder Abwehrkette nahm Haussmann aus vollem Lauf volley – 2:2 (44.).

Philip Kinder erzielt Tor nach Einwechslung

Ähnlich wie vor der Pause verzeichneten beide Teams wenig zwingende Torchance. In der 65. Minute verhindert Untch mit starkem Reflex gegen Graun einen Rückstand. Dann wechselte Haustein den Matchwinner ein: Philip Kinder ersetzte in der 69. Minute Daniil Ozkan, dessen Position auf der linken Außenbahn nahm Mittelstürmer Thomas Schnaderbeck ein.

Dieser passte in der nächsten Aktion von der Grundlinie in die Mitte zurück, wo Kinder mit seinem ersten Ballkontakt den 3:2-Siegtreffer erzielte. „Wir haben uns heute sehr schwergetan. Deshalb war es super wichtig, dass wir bei unseren Chancen so effizient waren“, freute sich Haustein über den Lucky Punch.