Im FuPa-Teamcheck spricht Alexander Odemer, Trainer des SV Maierhöfen/Grünebach in der Bezirksliga Bodensee, über Platz drei, eine starke Vorrunde, fehlende Konstanz in der Rückrunde, zwölf Spieler aus der A-Jugend und den Anspruch, fußballerisch und mannschaftlich weiter zusammenzuwachsen.
„Mit dem dritten Platz waren wir sehr zufrieden“, sagt Alexander Odemer gegenüber FuPa. „Wir haben eine Top-Vorrunde gespielt. Nicht nur von den Punkten her, sondern auch die Art und Weise war gut. In der Rückrunde fehlte uns die Konstanz, und deswegen konnten wir nicht mehr so viele Punkte holen.“
Stolz-Cup als fester Punkt
Besondere Höhepunkte in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 sind nicht vorgesehen. „Es gibt keine besonderen Highlights. Wir haben wieder den Stolz-Cup bei uns, aber sonst ist nichts geplant.“
Junge Spieler als Teil der Entwicklung
Folgendes bewertet Alexander Odemer positiv:. „Wir sind mit der generellen Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Es kommen jedes Jahr gute Spieler aus der Jugend dazu, die wir in die Mannschaft integrieren.“ Damit bleibt die eigene Nachwuchsarbeit ein wichtiger Bestandteil des Weges.
Keine Platzierung als Zielmarke
Für die neue Saison legt sich der Trainer bewusst nicht auf einen Tabellenplatz fest. „Wir haben keine Zielsetzung, die auf irgendeine Platzierung festgelegt ist. Wir wollen uns fußballerisch entwickeln und mannschaftlich noch geschlossener werden.“
Ravensburg II als Topfavorit
Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten nennt Alexander Odemer vor allem ein Team. „Vom Kader her würde ich sagen, hat Ravensburg II die Nase vorn. Kommt aber darauf an, ob sie es schaffen, konstanter zu spielen als letztes Jahr. Oberzell und Kressbronn werden versuchen, sie zu ärgern.“
Kein Abgang, viele A-Jugendliche
Personell gibt es beim SV Maierhöfen/Grünebach keine Abgänge. Dafür kommen zwölf Spieler aus der A-Jugend dazu. „Aus diesem Grund haben wir auch eine dritte Mannschaft angemeldet. Wie ich oben schon geschrieben habe, sind da einige Talente dabei, die sich jetzt bei den Aktiven etablieren müssen.“
Mehr Tempo, weniger Pausen
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Alexander Odemer einen klaren Maßstab. „Ich finde jede Regeländerung gut, die das Spiel schneller macht und die Pausenzeiten reduziert. Deswegen sind die neuen Regeln gut und sollen auch bei den Amateuren angewendet werden.“