"Mit dem dritten Platz waren wir sehr zufrieden" FuPa-Teamcheck: SV Maierhöfen/Grünebach will sich in der Bezirksliga Bodensee weiterentwickeln. von Matthias Kloos · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Alexander Odemer – Foto: SV Maierhöfen

Im FuPa-Teamcheck spricht Alexander Odemer, Trainer des SV Maierhöfen/Grünebach in der Bezirksliga Bodensee, über Platz drei, eine starke Vorrunde, fehlende Konstanz in der Rückrunde, zwölf Spieler aus der A-Jugend und den Anspruch, fußballerisch und mannschaftlich weiter zusammenzuwachsen.

„Mit dem dritten Platz waren wir sehr zufrieden“, sagt Alexander Odemer gegenüber FuPa. „Wir haben eine Top-Vorrunde gespielt. Nicht nur von den Punkten her, sondern auch die Art und Weise war gut. In der Rückrunde fehlte uns die Konstanz, und deswegen konnten wir nicht mehr so viele Punkte holen.“ Stolz-Cup als fester Punkt



Besondere Höhepunkte in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 sind nicht vorgesehen. „Es gibt keine besonderen Highlights. Wir haben wieder den Stolz-Cup bei uns, aber sonst ist nichts geplant.“

Junge Spieler als Teil der Entwicklung



Folgendes bewertet Alexander Odemer positiv:. „Wir sind mit der generellen Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Es kommen jedes Jahr gute Spieler aus der Jugend dazu, die wir in die Mannschaft integrieren.“ Damit bleibt die eigene Nachwuchsarbeit ein wichtiger Bestandteil des Weges. Keine Platzierung als Zielmarke



Für die neue Saison legt sich der Trainer bewusst nicht auf einen Tabellenplatz fest. „Wir haben keine Zielsetzung, die auf irgendeine Platzierung festgelegt ist. Wir wollen uns fußballerisch entwickeln und mannschaftlich noch geschlossener werden.“