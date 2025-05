„Mit dem dezimierten Kader nicht möglich“ – Eurasburg mit schweren Beinen nach Pleite in Berg

Von Beginn an war den Eurasburgern ein Mangel an Konzentration und Frische anzumerken. Bereits der zweite Angriff über die rechte Seite wurde nur mit unzureichender Konsequenz verteidigt und führte zu einem frühen Gegentreffer durch John Gerlach. Dennoch kam der SVEB nach dem Rückstand über David Nocker, Jan Leyding und Michael Kerschbaumer zu einigen Abschlüssen, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. „Man hat uns das ganze Spiel über angemerkt, dass wir müde waren“, sagte Felix Jung. Kurz vor der Pause verhinderte SVEB-Torhüter Stefan Klostermair mit einer starken Reaktion einen höheren Rückstand und hielt die Partie weiter offen.

Kurz nachdem die Partie wieder angepfiffen wurde, musste sie schon wieder unterbrochen werden. Ein Spieler der Hausherren hatte sich beim Auftreten nach dem Blocken eines Schusses schwer am Sprunggelenk verletzt – ein Notarzteinsatz und eine längere Unterbrechung waren die Folge. „Sehr, sehr schlimm. An dieser Stelle gute Besserung an den MTV-Spieler“, schickte Jung Genesungswünsche an den Verletzten.