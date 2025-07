«Mit dem BSK muss man immer rechnen»

Der BSK Olympia Neugablonz steckt mitten in der Vorbereitungsphase. Zuletzt gab es einen Start nach Maß als die Schmuckstädter im Rahmen eines Testspiels Bezirksligist SVO Germaringen mit 4:2 bezwangen. Mit zwei Treffern war auch Benjamin Maier wieder erfolgreich. Der 35-Jährige wird auch in der kommenden Saison wieder das Trikot der Schmuckstädter überziehen. Er stand uns Rede und Antwort.

Sie spielen seit vielen Jahren für den BSK. Was zeichnet den Verein aus?

Benjamin Maier: Ich denke jeder, der den BSK kennt, weiß, dass hier attraktiver und offensiver Fußball gespielt wird. Ich gehe glaube ich dieses Jahr in die zehnte Saison beim BSK und es ist natürlich dadurch auch mein zweiter Heimatverein geworden. In erster Linie ist es natürlich Biessenhofen/Ebenhofen, da ich hier groß geworden bin. Auch die Jugendarbeit wird hier seit ein paar Jahren großgeschrieben und es wird viel vom Verein dafür getan, um junge Spieler gut auszubilden. Ich denke das ist mittlerweile nicht mehr gang und gäbe in einem Sportverein. Das Waldstadion darf natürlich nicht vergessen werden. Es ist immer etwas Besonderes, hier zu spielen.

Welche Höhepunkte haben Sie bisher in Ihrer aktiven Zeit in Neugablonz erlebt?

Maier: Es gab viele Höhen und natürlich auch Tiefen. Ein Höhepunkt war natürlich damals die Hallensaison, in der wir fast zur Deutschen Meisterschaft gefahren wären. Zu einem Aufstieg mit dem BSK hat es leider bisher noch nicht gereicht, aber hoffen wir mal das Beste für die Zukunft.

Wie schätzen Sie das aktuelle Team ein?

Maier: Das Team schätze ich dieses Jahr sehr stark ein, was auch ein Grund für mich war, beim BSK zu bleiben. Jetzt gilt es, als Team auf und auch neben dem Platz zu stehen und das zu bestätigen.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die kommende Saison?

Maier: Ich möchte mit der Mannschaft einen attraktiven und vor allem erfolgreichen Fußball spielen und natürlich meinen Beitrag dazu leisten.

Welche Rolle kann der BSK Ihrer Meinung nach einnehmen?

Maier: Mit dem BSK muss man immer rechnen. Hier sind immer technisch gute Kicker am Start. Ich hoffe auf einen Platz unter den ersten fünf.