– Foto: Marcel Eichholz
„Mit dem bisherigen Verlauf sind wir grundsätzlich einverstanden"
Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch der RSV Göttingen. Trainer und Fußballobmann Lasse Ahl gibt uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen
Wir haben von Ende November bis zur zweiten Dezember Woche und nochmals über Weihnachten jeweils 2 Wochen Pause eingestreut und in der Zwischenzeit ein offenes Training angeboten, das machen wir meist so, damit wir in der Belastung bleiben. Sonst wurde der Hallencup gespielt, in der wir leider in der Zwischenrunde ausgeschieden sind, aber dennoch als klassentieferes Team eine gute Figur abgegeben haben. Weiterhin wird es eine klassische Vorbereitung mit ca. 4-5 Testspielen, die offiziell Ende Januar startet.
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
Mit dem bisherigen Verlauf sind wir grundsätzlich einverstanden, weiterhin zu bemängeln bleibt bei uns eine gewisse Konstanz in den Ergebnissen und auch teils in den Leistungen, das gilt es zu verbessern. Tabellarisch sind wir voll im Soll und das hoffen wir in der Rückserie zu bestätigen.
Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?
Wir haben unsere Langzeitverletzten bisher gut kompensieren können und die Trainingsbeteiligung ist nochmal besser geworden, obwohl wir da sowieso nicht meckern können. Wir spielen noch druckvolleren Fußball, der eine gewisse Intensität voraussetzt, auch das wurde bisher gut umgesetzt.
In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?
Wir bekommen zu viele Gegentore nach individuellen Fehlern. Dass wir ein risikoreiches Spiel haben, wissen wir, deshalb sind Gegentore quasi mit einkalkuliert, doch die Häufung von kapitalen Böcken ist einfach zu hoch.
Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?
Bestätigung der Leistung und mehr Konstanz.
Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann?
Stand der Abgabe dieser Zeilen, gibt es keine kadertechnischen Veränderungen.
Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen
Hainberg und Landolfshausen werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Dostluk Osterode wird vermutlich absteigen, da sie bereits großen Rückstand haben, anderes kann man Stand jetzt nicht sagen, da unsere Tabelle, durch diverse Spielausfälle leider gänzlich unlesbar ist, vor allem im unteren/mittleren Drittel.