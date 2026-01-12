„Mit dem bisherigen Verlauf sind wir grundsätzlich einverstanden"

Wir haben von Ende November bis zur zweiten Dezember Woche und nochmals über Weihnachten jeweils 2 Wochen Pause eingestreut und in der Zwischenzeit ein offenes Training angeboten, das machen wir meist so, damit wir in der Belastung bleiben. Sonst wurde der Hallencup gespielt, in der wir leider in der Zwischenrunde ausgeschieden sind, aber dennoch als klassentieferes Team eine gute Figur abgegeben haben. Weiterhin wird es eine klassische Vorbereitung mit ca. 4-5 Testspielen, die offiziell Ende Januar startet.