"Mit dem bisherigen Verlauf der Saison bin ich sehr zufrieden"

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Der Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig 4 ist dieses mal an der Reihe. Cheftrainer Endrik Heberling gibt ein paar Updates zu seinem Team.
Wir starten am Wochenende 17.01./18.01. in die Vorbereitung. Am 17.01. findet das erste Mannschaftstraining auf dem Platz mit einem anschließenden Teamabend statt. Am 18.01. werden die weiteren konditionellen Grundlagen beim Spinning geschaffen. Besondere Highlights sind nicht vorgesehen. Wir werden 3-4 Trainingseinheiten die Woche absolvieren. Der überwiegende Teil der Trainingseinheiten wird fussballspezifisch auf dem Kunstrasen stattfinden. Dazu sind vereinzelt Crossfit-, Athletik- und Spinningeinheiten geplant. Zudem sind 5 Testspiele gegen Mannschaften aus der Kreis- bis zur Landesliga vorgesehen.
Wir denken von Spiel zu Spiel bzw. in kleinen Etappen. Jetzt liegt der Fokus erstmal komplett auf der Vorbereitung. Wenn die Vorbereitung abgeschlossen konzentrieren wir uns auf den Pflichtspielstart, die ersten 3 Spiele, usw. Wichtig ist jetzt erstmal die physische und fußballerische Grundlage für das kommende Kalenderjahr zu schaffen. Wohin der Weg führt wird auch davon abhängig sein, wie gut wir durch die Vorbereitung kommen, von daher ist ein zeitlich so lange Prognose aktuell schwer zu stellen.
Abgänge haben wir keine zu verzeichnen. Als Neuzugang können wir Leon Hardt von SV Union Lohne vermelden.
Die Meisterschaft wird vermutlich unter dem SC Hainberg und uns ausgemacht. Osterode hat eine enorm schwere Ausgangslage, um in der Liga zu bleiben. Dazu werden Groß-Ellershausen, Werratal und Niedernjesa um jeden Punkt kämpfen müssen.