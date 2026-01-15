Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Der Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig 4 ist dieses mal an der Reihe. Cheftrainer Endrik Heberling gibt ein paar Updates zu seinem Team.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir starten am Wochenende 17.01./18.01. in die Vorbereitung. Am 17.01. findet das erste Mannschaftstraining auf dem Platz mit einem anschließenden Teamabend statt. Am 18.01. werden die weiteren konditionellen Grundlagen beim Spinning geschaffen. Besondere Highlights sind nicht vorgesehen. Wir werden 3-4 Trainingseinheiten die Woche absolvieren. Der überwiegende Teil der Trainingseinheiten wird fussballspezifisch auf dem Kunstrasen stattfinden. Dazu sind vereinzelt Crossfit-, Athletik- und Spinningeinheiten geplant. Zudem sind 5 Testspiele gegen Mannschaften aus der Kreis- bis zur Landesliga vorgesehen. Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?

Mit dem bisherigen Verlauf der Saison bin ich sehr zufrieden. Wir konnten an den Stellschrauben arbeiten, die uns in der letzten Saison oftmals gefehlt haben, um konstant Spiele zu gewinnen.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft? Wir wurden wesentlich konstanter und erwachsener in unserer Spielanlage. In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan? Wir haben in dieser Saison bislang 7 Punkte liegen gelassen. Allesamt auswärts. Zudem sind wir auch auswärts aus dem Pokal ausgeschieden. Im Vergleich zur letzten Saison haben wir uns auswärts zwar schon gesteigert, dennoch besteht hier noch weiter Verbesserungsbedarf. Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?

Wir denken von Spiel zu Spiel bzw. in kleinen Etappen. Jetzt liegt der Fokus erstmal komplett auf der Vorbereitung. Wenn die Vorbereitung abgeschlossen konzentrieren wir uns auf den Pflichtspielstart, die ersten 3 Spiele, usw. Wichtig ist jetzt erstmal die physische und fußballerische Grundlage für das kommende Kalenderjahr zu schaffen. Wohin der Weg führt wird auch davon abhängig sein, wie gut wir durch die Vorbereitung kommen, von daher ist ein zeitlich so lange Prognose aktuell schwer zu stellen.