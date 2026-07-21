„Mit dem Aufstieg war es natürlich eine perfekte Saison“

– Foto: Tobias Vater

Im FuPa-Teamcheck spricht Semih Köksal, Sportlicher Leiter des FV Viktoria Wasseralfingen, über die perfekte Aufstiegssaison, den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Ziele für die kommende Spielzeit. Nach dem Sprung in die Bezirksliga möchte sich der Verein zunächst in der neuen Liga etablieren.

Die vergangene Saison hätte aus Sicht des Sportlichen Leiters kaum besser verlaufen können. Mit dem Aufstieg wurde das große Ziel erreicht.

Gerade dieser Zusammenhalt war für Köksal ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum Erfolg. Auch in schwierigen Phasen habe das Team nie den Glauben verloren und sich als geschlossene Einheit präsentiert.

„Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga war es natürlich eine perfekte Saison für uns. Positiv zu erwähnen ist, dass die Mannschaft in schwierigen Situationen immer zusammen gehalten hat und Charakter gezeigt hat.“

Keine besonderen Höhepunkte in der Vorbereitung

Spektakuläre Programmpunkte stehen in der Sommervorbereitung nicht auf dem Plan.

„Wirkliche Highlights wird es nicht geben.“

Stattdessen liegt der Fokus darauf, die Mannschaft auf die erste Bezirksliga-Saison vorzubereiten und die Grundlagen für eine erfolgreiche Runde zu schaffen.

Das Kollektiv steht über allem

Einen einzelnen Spieler möchte Köksal bewusst nicht hervorheben. Für ihn war der Erfolg ausschließlich das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

„Gezielt einen Spieler möchte ich nicht loben, das wäre unfair gegenüber den anderen Spielern. Unsere Stärke war und ist unsere mannschaftliche Leistung und Zusammenhalt.“

Damit unterstreicht der Sportliche Leiter, dass beim FV Viktoria Wasseralfingen das Kollektiv im Mittelpunkt steht. Genau diese Geschlossenheit soll auch in der Bezirksliga die Grundlage für den Erfolg bilden.

Klassenerhalt hat oberste Priorität

Nach dem Aufstieg bleibt der Verein bei der Zielsetzung realistisch.

„Ganz klar. Klassenerhalt.“

Zunächst möchte sich der FV Viktoria Wasseralfingen in der neuen Liga behaupten und sich dauerhaft in der Bezirksliga etablieren.

Unterkochen und Bettringen zählen zu den Favoriten

Nach Einschätzung von Semih Köksal gehören zwei Mannschaften zu den aussichtsreichsten Titelkandidaten.

„FV 08 Unterkochen, SG Bettringen.“

Beide Teams sieht er vor der Saison in einer guten Ausgangsposition.

Trainerteam bleibt zusammen – drei Neuzugänge

Auf der Trainerbank setzt der Verein auf Kontinuität.

„Trainerstab bleibt zusammen. Unser Trainer Jens Christ geht in seine 3. Saison.“

Personell gibt es nur wenige Veränderungen. Mit Noel Amman, der zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wechselt, verlässt lediglich ein Spieler den Verein.

Neu zum Aufsteiger stoßen Marcel Crljic von der SG Hohenstadt/Untergröningen sowie David Pugar und Joel Aman Hagos, die beide vom SSV Aalen kommen.

Damit bleibt der Kern der erfolgreichen Aufstiegsmannschaft zusammen und wird gezielt ergänzt.

Regeln im Amateurfußball sollen bleiben

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft sieht Köksal keinen Handlungsbedarf für den Amateurbereich.

„Ich finde die Regeln, die wir im Amateurfußball hatten, waren gut.“

Aus seiner Sicht haben sich die bisherigen Regelungen im Amateurfußball bewährt.

Mit viel Selbstvertrauen, aber ebenso viel Realismus startet der FV Viktoria Wasseralfingen in die erste Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg. Nach einer „perfekten Saison“ soll nun der Klassenerhalt gelingen – mit den gleichen Tugenden, die bereits den Weg in die höhere Spielklasse ermöglicht haben.