„Mit dem Aufstieg nach 45 Jahren hat überhaupt keiner gerechnet“

Der Stolz und die Erleichterung sind im gesamten Verein spürbar. Nach Jahrzehnten des Wartens hat die Mannschaft etwas Außergewöhnliches geschafft und blickt hochemotional auf die vergangenen Monate zurück. „Wir sind mit unserer Saison mehr als zufrieden. Mit dem Aufstieg nach 45 Jahren hat vor der Saison bei uns überhaupt keiner gerechnet. Weder wurde er als Ziel ausgerufen, noch dachten wir, dass es klappen könnte“, sagt Michael Baum gegenüber FuPa.

Defensive Stabilität und unbändiger Siegeswille als Erfolgsgaranten

Die sportliche Grundlage für diesen Triumph lag vor allem in einer exzellenten Organisation auf dem Spielfeld und einer großartigen mentalen Stärke, die das Team bis zum Abpfiff antrieb. „Unser Prunkstück war unsere defensive Stabilität. Mit Ausnahme von zwei Spielen - zweimal fünf Gegentore - waren wir defensiv stets sehr gut aufgestellt und konnten dem Gegner nur wenige Lücken anbieten. Und wenn doch, waren unsere Torhüter stets zur Stelle“, erklärt Michael Baum.

Diese Qualität paarte sich mit einer bemerkenswerten Ausdauer in den Schlussphasen der Partien: „Des Weiteren war unser unbändiger Wille und der stetige Glaube an den Sieg ein wesentlicher Faktor. Viele Spiele konnten wir in den letzten fünf bis zehn Minuten für uns entscheiden. Anfangs dachten wir, dass es Glück war, doch am Ende war es eine Mischung aus Fitness, Erfolgshunger und dem Durst auf ein Siegesbier.“

Verbesserungspotenzial im Abschluss und wertvolles Lehrgeld

Trotz des großen Jubels vergisst der Trainer nicht, die Bereiche zu benennen, in denen das Team noch konsequenter agieren muss. „Einerseits war es unheimlich wertvoll, dass wir unsere Tore auf mehrere Schultern verteilen konnten. Andererseits gab es Spiele, die wir früher und klarer hätten entscheiden können. Manchmal haperte es am Abschluss oder am sogenannten ‚letzten Pass‘. Daran werden und müssen wir weiterarbeiten“, analysiert Michael Baum.

Der Schlüssel zum Erfolg liege jedoch auch in den bitteren Momenten der Vergangenheit, aus denen die Mannschaft gereift hervorging: „Man muss die Entwicklung des Teams besonders hervorheben. In der Saison 2024/25 hatten wir ebenfalls erfolgreiche Phasen, dennoch mussten wir mehrmals und oft hart Lehrgeld bezahlen. Diese Erfahrungen waren zwar nicht schön, haben der Mannschaft in dieser Saison aber unglaublich geholfen. Natürlich haben unsere Neuzugänge maßgeblich zum Erfolg und zur Stabilität beigetragen. Dennoch konnten die Jungs die negativen Erfahrungen aus der Vorsaison sensationell in Siege umwandeln.“

Das klare Ziel Klassenerhalt und die Meisterschaftsfavoriten

Für die kommende Spielzeit bleibt der Blick des Aufsteigers trotz aller Euphorie und Vorfreude realistisch und demütig. „Als Aufsteiger zählt nur der Klassenerhalt und die Momente in der neuen Liga zu genießen“, betont Michael Baum. Angesprochen auf die Konkurrenz in der neuen Spielklasse sieht er zwei Teams ganz vorne: „Hierzu zählt vor allem die TSG Schnaitheim, die den Abstieg umgehend wieder wettmachen möchte. Ebenso der VfL Gerstetten, der mit seiner jungen und hungrigen Mannschaft in dieser Saison bereits gezeigt hat, dass er das Zeug dazu hat.“

Personelle Konstanz für die Mission Kreisliga A

Der Kader des Meisters setzt auf Kontinuität, um sich in der neuen Umgebung zu behaupten, wird jedoch auch schon punktuell verstärkt. „Die Mannschaft und das Trainerteam bleiben zusammen und möchten die Mission ‚Kreisliga A‘ gemeinsam angehen. Des Weiteren haben wir bereits zwei Neuzugänge. Wer weiß, was noch passieren wird“, gibt Michael Baum einen Einblick in die Planungen.

Vorfreude auf den Stadtpokal und Modernisierungen am Sportplatz

Die Vorbereitung auf die Saison in der höheren Liga beinhaltet emotionale Höhepunkte sowie eine erfreuliche Infrastrukturmaßnahme auf dem Vereinsgelände, die den Zusammenhalt im Umfeld unterstreicht. „Ein wichtiges Event ist für uns immer der Neresheimer Stadtpokal. Dort wollen wir endlich ein Ausrufezeichen setzen. Da wir in der kommenden Spielzeit einige Derbys leider nicht bestreiten können, werden wir die verbleibenden Spiele umso mehr genießen und hoffentlich siegreich gestalten“, blickt Michael Baum voraus.

Zudem gibt es abseits des Rasens erfreuliche Neuigkeiten für die Fans: „Unsere alten Tore haben ausgedient. Ab der neuen Saison werden wir neue Tore haben, was unsere ohnehin schon sensationelle Sportanlage nochmals aufwerten wird. Hierbei vielen Dank an alle Unterstützer!“

Blick auf den Weltfußball und sinnvolle Regelungen

Zum Abschluss äußert sich der Trainer auch zu den aktuellen Entwicklungen im Profibereich und deren möglicher Übertragbarkeit auf das Unterhaus des Fußballs, um den Spielfluss zu verbessern. „Ich persönlich begrüße die 5-Sekunden-Regelung für Ecken, Einwürfe und Abstöße. In manchen Situationen wünsche ich mir so etwas auch in den Amateurligen“, erklärt Michael Baum abschließend.