– Foto: Joachim Koschler

Im FuPa-Teamcheck blickt Timo Schlayer, Trainer der TSG Steinheim, auf eine erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg zurück. Nach zwei Jahren kontinuierlicher Entwicklung soll die Mannschaft nun auch in der Kreisliga A ihren Weg weitergehen – mit dem Kollektiv als größter Stärke.

Die vergangene Saison bewertet Schlayer durchweg positiv. Der Aufstieg bedeutete gleichzeitig das Erreichen des internen Ziels.

„Mit dem Aufstieg haben wir unser Saisonziel erreicht“

Trotz des Erfolgs sieht der Trainer weiterhin Entwicklungspotenzial. Die Vorbereitung soll genutzt werden, um an den Stellschrauben zu arbeiten und die Mannschaft auf die höheren Anforderungen der Kreisliga A vorzubereiten.

„Klar, mit dem Aufstieg, haben wir unser internes Saisonziel erreicht. Zu verbessern gibt es immer was, aber das werden wir in der Vorbereitung angehen.“

Testspiele statt Trainingslager

Auf ein Trainingslager verzichtet die TSG Steinheim in diesem Sommer bewusst. Dennoch stehen einige interessante Programmpunkte auf dem Vorbereitungsplan.

„Wir verzichten diesen Sommer auf ein Trainingslager. Die Testspiele gegen die Bezirksligisten Grünbühl und Bönnigheim sind dann wahrscheinlich die Highlights.“

Die Duelle gegen zwei höherklassige Gegner sollen wertvolle Erkenntnisse liefern und der Mannschaft dabei helfen, sich auf den Saisonstart einzustellen.

Das Kollektiv macht den Unterschied

Einen einzelnen Spieler möchte Schlayer bewusst nicht hervorheben. Für ihn steht die Mannschaft als Einheit im Mittelpunkt.

„Einen einzelnen Spieler nicht, wir sind ein Team das über das Kollektive kommt. Wir arbeiten jetzt zwei Jahre an unserem Weg, da hört die Entwicklung nie auf.“

Der Trainer sieht den eingeschlagenen Entwicklungsprozess noch lange nicht als abgeschlossen an. Vielmehr soll die Mannschaft ihren gemeinsamen Weg konsequent weitergehen.

Ziel ist der Klassenerhalt

Für die erste Saison nach dem Aufstieg formuliert die TSG Steinheim eine realistische Zielsetzung.

„Wir wollen uns in der Kreisliga A etablieren.“

Im Vordergrund steht zunächst, in der neuen Spielklasse anzukommen und sich dauerhaft dort zu behaupten.

Neckarrems zählt für Schlayer zum Favoritenkreis

Als aussichtsreichsten Meisterschaftsanwärter sieht der Trainer den VfB Neckarrems.

„VfB Neckarrems. Ein Team das sich Jahr für Jahr weiterentwickelt hat, nicht nur fußballerisch sondern auch in der Tabelle.“

Die kontinuierliche Entwicklung des Konkurrenten macht ihn für Schlayer zum Favoriten auf den Titel.

Verdiente Spieler verabschieden sich – sieben Talente rücken nach

Im Kader gibt es zur neuen Saison einige Veränderungen. Mehrere langjährige Spieler beenden ihre aktive Laufbahn.

Mario Fink beendet seine Spielerkarriere, bleibt der TSG Steinheim jedoch als Co-Trainer erhalten. Außerdem hören Nico Hammer, Cihan Özkaya und Markus Faber als aktive Spieler auf. Marco Fröschl wechselt zur DJK Ludwigsburg.

Gleichzeitig rücken mit Julian Siedler, Simon Fischer, Marcel Kohler, Noah Waldenmaier, Linus Pers, Sebastian Götz und Marc Hertlein gleich sieben Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Aktivenbereich auf.

Als externer Neuzugang verstärkt zudem Argjend Paci vom TV Aldingen die Mannschaft.

Mit dem Aufstieg im Rücken und vielen jungen Spielern im Kader startet die TSG Steinheim optimistisch in die neue Saison. Nach zwei Jahren kontinuierlicher Entwicklung möchte das Team nun auch in der Kreisliga A den nächsten Schritt machen und sich dort dauerhaft etablieren.