Mit dem altbewährten 1:0-Muster: Estetal feiert den Kreismeister-Titel

Die SG Estetal siegt einmal mehr in ihrer typischen Manier und fährt den siebten 1:0-Sieg in der laufenden Spielzeit ein. Den Siegtreffer erzielte ausgerechnet Murat Ökmen, der die Fußballschuhe einst für den Buchholzer FC schnürte und nach dieser Begegnung die Schuhe an den Nagel hängt (23.). Die SGE feierte einen eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg und ist damit der verdiente Harburger Kreismeister.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Die Saison ist vorbei, und wir haben unser großes Ziel erreicht: Die SG Estetal steigt als Meister in die Bezirksliga auf. Murat Ökmen und Björn Müller bestritten gegen den BFC ihr letztes Spiel für die SGE. Beide werden uns sportlich wie menschlich sehr fehlen. Begleitet wurden wir von über 70 mitgereisten Fans – darunter auch viele Jungs aus unserer Zwoten. Diese Unterstützung war einfach überragend und hat das Spiel in Buchholz zu einem echten Heimspiel gemacht. Da kann man es auch verschmerzen, dass der BFC offenbar kein großer Freund traditionsreicher Gesten ist – auf das übliche Spalier für den neuen Meister wurde jedenfalls verzichtet. Aber sei’s drum: Den Respekt holen wir uns dann eben in der Bezirksliga. Der Weg zum Aufstieg war in dieser Rückrunde alles andere als einfach. Verletzungssorgen, tiefstehende Gegner und der Druck, Woche für Woche an der Tabellenspitze zu stehen – unsere Jungs haben all das mit beeindruckender Mentalität und Teamgeist gemeistert. Dieser Aufstieg ist absolut verdient. Und als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude, macht aktuell das Gerücht die Runde, dass auch unsere Zwote den Sprung geschafft hat. Bezirksliga und 1. Kreisklasse – das wäre ein Riesenerfolg für die SG Estetal. Glückwunsch und Dank an alle, die Teil dieses Erfolgs sind – auf dem Platz, an der Seitenlinie und daneben."