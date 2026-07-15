Mit Delay Sports: Transfers der Landesliga-Staffel 2

BSV HürtürkelTrainer:
Umut-Ugur BiniciZugänge:
Erdi Temel (S.D. Croatia Berlin), Leon Ahr (Türkiyemspor Berlin), Erkut Ergiligür (Türkiyemspor Berlin), Benedikt Sulemana (Türkiyemspor Berlin), Prince Aboagye (Türkiyemspor Berlin)Abgänge:
keineDelay Sports BerlinTrainer:
Kevin PannewitzZugänge:
Serkan Tokgöz (TuS Makkabi Berlin), Marvin Kupfer (1. FC Wilmersdorf), Reda Ouakil (BFC Preussen II), Enes Küc (FC Viktoria 1889 Berlin), Tobias Kamaci (Tennis Borussia Berlin), Daniel Leander Schier (Delay Sports Berlin III)Abgänge:
Timo Schlitt (Unbekannt), Luca Incannova (Ziel unbekannt), Fabian Dietrich (Delay Sports Berlin II), Michael Dada (Delay Sports Berlin II), Piet Kühn (Delay Sports Berlin II), Dorian Fischer (Ziel unbekannt)FC Viktoria 1889 Berlin IITrainer:
Dennis LinkeZugänge:
Jens Rehnisch (Berliner SV 92), Florian Gulich (Sportfreunde Johannisthal II), Frederik Lübke (Berliner SV 92), Matebe Tewodros (TSV Mariendorf 1897), Kidus Bobas (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Jakob Getahun (Füchse Berlin), Hamoud Mouhamad (BSV GW Neukölln 1950 II), Manuel Hahn (SSC Südwest 1947), Emmanuel Sokowonci Daniel (Pfeffersport), Kaan Ucbaglar (FC Internationale Berlin II), Amani Van Dunen Santiago (eigene Jugend)Abgänge:
André Littler (FC Viktoria 1889 Berlin)FSV Berolina Stralau 1901Trainer:
Fernando Rebora BoyZugänge:
keineAbgänge:
Oskar Piltz (SV Grün-Weiß Bergfelde), Ole Bresemann (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Atanas Marinov Katsarov (SG Großziethen)FSV Hansa 07Trainer:
Patrick Fischer, Edgar DöringZugänge:
keineAbgänge:
keineKöpenicker FCTrainer:
Paul Weinholz, Marco HamannZugänge:
keineAbgänge:
Dennis Bohnsack (SV Lichtenberg 47)PfeffersportTrainer:
Benno ScholzeZugänge:
Rio Wermer (SV BW Berolina Mitte 49), Janne Mika Schirmer (SC Poppenbüttel)Abgänge:
Emmanuel Sokowonci Daniel (FC Viktoria 1889 Berlin II)Polar Pinguin BerlinTrainer:
Jonas Heinreich, Felix KaminskiZugänge:
keineAbgänge:
Alianni Urgelles Montoya (BFC Südring Amed), Adam Idriss Ouattara (BFC Meteor 06)SC Borsigwalde 1910 BerlinTrainer:
Slavko KekZugänge:
keineAbgänge:
Merdan-Bilal Denli (Unbekannt...viel Glück), David Chukwu (Unbekannt...viel Glück), Mohammad Kassem (Unbekannt...viel Glück), Kevin Liegener (Unbekannt...viel Glück), Nico Horvat (Unbekannt...viel Glück), Khaled El-Okkla (Unbekannt...viel Glück)SC Union 06Trainer:
Martin Brosda-MichelZugänge:
Jakob Bader (SC Union 06 II), Efe Sahin (Oranienburger FC Eintracht 1901 II), Martin Brosda-Michel (1. SV Oberkrämer 11)Abgänge:
Joseph Kit Carol (Ausland), Soner Gültepe (Umzug), Georgi Ivanov (Pausiert), Dimitrii Kozachenko (Unbekannt), Sherif Hossam Adib Mesak (Unbekannt), Safar Joseph Rutwaza (SC Union 06 II), Lennart Zschunke (SC Union 06 II), Eric Westphal (SC Union 06 II), Niklas Rother (1. FC Schöneberg 1913), David Brodmann (SC Union 06), Pascal Tohermes (SC Union 06), Tobias Schönherr (SC Union 06 II), Paul Gstrein (SC Union 06), Mattheus Mayer (SSC Dodesheide II), Marcel Marschalky (Mission Aufstieg & Klassenerhalt erfolgreich abges), Soner Gültepe (BSV Rot-Weiß Schönow), Marcel Marschalky (SV Empor Berlin), Jan Schiller (FC Viktoria 1889 Berlin)SFC Stern 1900 IITrainer:
Patrick BüchZugänge:
Liam Stoddard (SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08), Rafael David Schulz (SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08), Lukas Waldeck (Berliner SC)Abgänge:
Alexander Kubik (Delay Sports Berlin III)SSC TeutoniaTrainer:
Joshua MenzelZugänge:
Alexander Starke (SC Staaken II), Djordje Pasic (SG Bornim), Marcel Wuelfert (SSC Teutonia II), Enrico Haut (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Nomeniavo Randriamananjara (SF Kladow), Hakan Gök (Füchse Berlin Reinickendorf), Gerard Thönnes (SSC Teutonia II), Avni Kablan (SC Staaken), Edin Sejdic (SSC Südwest 1947), Oktay Karamahmut (FV BW Spandau 03), Lukas Tobolski (SC Staaken)Abgänge:
Matthias Wolk (FV BW Spandau 03), Karsten Brand (FV BW Spandau 03), Heiko Przybilla (FV BW Spandau 03), Marcel Kuhn (VfB Hermsdorf Berlin), Marko Kurtisevic (FV BW Spandau 03), Luka Konta (FV BW Spandau 03), Steffen Steudte (VfB Hermsdorf Berlin), Eniz Haciensarioglu (FV BW Spandau 03), Erfan Ghulami (FSV Spandauer Kickers), Phelan Ackerschewski (Oranienburger FC Eintracht 1901), Nils Barthel (Karriereende)Weißenseer FCTrainer:
Simon SchattaZugänge:
Vincent Schleiermacher (SV Gartenstadt 71)Abgänge:
Robert Adler (Karriereende)
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Landesliga-Staffel 2 im Überblick