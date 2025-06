Mit Dauerbrenner Marcel Landers zurück in die Landesliga

Mit Marcel Landers gehts auch in der Bezirksliga weiter – Foto: Kevin Kirchner

Der DJK Arminia Klosterhardt hat die Klasse in der Landesliga nicht halten können. Nun geht es nach fünf Landesliga-Saisons wieder zurück in die Bezirksliga. Der Verbleib wichtiger Spieler und gezielte Neuverpflichtungen sollen Arminia Klosterhardt zurück in die Spur bringen – und am Ende der Saison den Wiederaufstieg in die Landesliga ermöglichen. Trainer Marcel Landers setzt dabei vor allem auf Ruhe und Stabilität im Umfeld.

Die Spitze ist der Anspruch Landers ist der Dauerbrenner in Klosterhardt. Als Spieler war er unter anderem in der Bundesliga bei Rot-Weiß Oberhausen aktiv, ehe er 2015 zur DJK gewechselt ist – inzwischen ist er dort seit fast sechs Jahren als Trainer aktiv. Keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten. Auch deswegen wird er trotz des Abstiegs weiterhin an der Seitenlinie stehen, wie er FuPa Niederrhein erzählt: „An meiner Position ändert sich nichts. Der Verein hat uns immer den Rücken gestärkt und wir wollen dieses Vertrauen einfach gerne mit Leistung zurückzahlen.“

Der Abstieg ist für niemanden aus dem Kader ein Grund, den Kopf hängen zu lassen, der Ex-Profi sieht die starke Mentalität seiner Truppe: „Die Jungs selber haben einen hohen Eigenantrieb, um anzupacken. Deshalb glaube ich, dass wir die Jungs schnell auf die Gleise bekommen, um Gas geben zu können.“ Die Vorbereitung steht auch schon – bis zum 1. Juli hat seine Mannschaft Zeit den Abstieg zu verarbeiten. So sagt er: „Der Abstieg ist abgehakt und der volle Fokus gilt der neuen Saison. Wir freuen uns auf die neue Spielzeit!“ Die Zielsetzung ist im Grunde genommen auch immer klar – wer absteigt, will natürlich auch wieder hoch. Landers will hier aber erstmal kleine Brötchen backen und auf Ruhe in und um seine Mannschaft setzen: „Unser Anspruch ist es, sicher um die Spitze mitzuspielen. Für den Aufstieg gehört eine Menge dazu. Nicht zuletzt muss man die Gruppeneinteilung abwarten. Wir sind nicht zum Aufstieg verdammt und bewahren die Ruhe, wir werden aber alles versuchen. Ein Kader, der durchaus für Größeres bestimmt ist