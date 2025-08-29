„Mit das schwerste Spiel der Saison“: Geretsried empfängt Pipinsried – Hofherr wird lange fehlen

Für das erste Bayernligajahr hat man bei den Fußballern des TuS Geretsried die Devise ausgegeben: Nach dem Topspiel ist vor dem Topspiel. Als solches bewarb jedenfalls Daniel Dittmann schon bei der Pressekonferenz nach dem 1:1 am Dienstag gegen Schwaig die Partie heute Abend gegen den FC Pipinsried (Anpfiff möglicherweise wetterbedingt bereits um 17.45 Uhr).

Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland verspielten in der vorigen Saison erst an den letzten zwei Spieltagen den möglichen Aufstieg in die Regionalliga, die Begegnung im Isarau-Stadion stellt für den TuS-Coach „mit das schwerste Spiel der Saison“ dar.

Wenngleich der bisherige Saisonverlauf im Wettbüro wahrscheinlich interessante Quoten gebracht haben dürfte, denn Aufsteiger Geretsried ist mit drei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage besser aus den Startlöchern gekommen als die Gäste, die eine ausgeglichene Bilanz von jeweils zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen haben. Seit zwei Spielen wartet das Team von Trainer Sepp Steinberger auf einen Dreier. Im Ligabetrieb unterlag man nach einem 3:3 beim FC Ismanig zu Hause der U 21 des TSV 1860 München mit 0:2.

„Deswegen ist es angesichts der Erfahrung und der Pipinsrieder Vita trotzdem ein ungleiches Duell“, geht Daniel Dittmann mit viel Respekt in das Match. „Die Mannschaft ist bestückt mit erfahrenen und allesamt top ausgebildeten Spielern, die schon höherklassig gespielt haben. Weshalb sie diese Saison noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind, weiß ich nicht.“ Womöglich haben die drei englischen Wochen, die der FC zuletzt am Stück bestreiten musste, ihren Teil zum Stotterstart in der Liga beigetragen. Am vergangenen Dienstag unterlag die Steinberger-Truppe im Totopokal gegen Regionalligist Wacker Burghausen mit 0:3.

Adrian Hofherr wird lange ausfallen

Trotz der höheren Belastung des Gegners in den vergangenen Wochen erwartet Dittmann einen offensiv ausgerichteten FC. „Das ist der Anspruch vom Kader und vom Trainer“, weiß der TuS-Coach, der dem Vorjahresvierten „eine sehr athletische Idee, eine kontrollierte Idee und klare Muster im Spielaufbau“ attestiert – und eine große „technische Qualität“. Offensiver als zuletzt gegen Schwaig will er sein eigenes Team agieren lassen, sprich: früh im gegnerischen Aufbaubereich attackieren statt tief verteidigen.

Defensiv ist gegenüber dem Schwaig-Spiel eine Veränderung unumgänglich. Wie beim MRT festgestellt wurde, hat sich Innenverteidiger Adrian Hofherr einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Ebenfalls ein Fragezeichen steht hinter Neuzugang Keita Kawai, dessen Einsatz wegen Problemen mit einem Innenband „auf der Kippe“ stehe, wie Dittmann erklärt. Dafür kehren Lars Maison und Veron Fejzullahi, die zuletzt krankheitsbedingt pausierten, zurück.