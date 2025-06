Mit Dank und Wehmut: Fünf Akteure verlassen die Sportfreunde

Nach fast 450 Einsätzen für die SFS beendet Abwehrchef und Familienvater Alexander Mayr seine beeindruckende Karriere. Berufsbedingt etwas kürzer treten möchte zukünftig Michael Strobel, wobei der 32-jährige weiterhin dem Verein erhalten bleibt. Michael Marquardt wechselt vom Spieler-Trainer in die Rolle des Chef-Trainers und wird künftig ausschließlich an der Seitenlinie bei der Zweitvertretung der Sportfreunde stehen. Nach fünf Jahren und über 150 Spielen für die SFS sucht Torjäger Adrian Ruf eine neue Herausforderung und wechselt zum Landesliga-Absteiger SV Ochsenhausen. Benjamin Kollmetz kehrt zu seinem Heimatverein, der SG Sießen/Wain, zurück, um dort seine Karriere zu beenden. Zudem werden auch Marcel Sailer (TSV Regglisweiler) und Lauren Klasan (FC Inter Laupheim) die Sportfreunde verlassen.

„Ihr alle seid wichtige Säulen für unsere Mannschaft und unser Vereinsleben gewesen. Dafür möchten wir euch herzlich danken“, betonte Rohmer bei der Verabschiedung. Weiterhin sprach der Abteilungsleiter seinen Dank an alle Fans, Mitglieder und ehrenamtlichen Helfern aus: „Trotz der sportlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir in der vergangenen Saison erlebt haben, war die abgelaufene Saison wieder geprägt von einem vorbildhaften Zusammenhalt und einer großartigen Unterstützung. Unabhängig von der Spielklasse, unser Verein lebt und das ist das Wichtigste“, sagte der 42-jährige zum Abschluss der Feierlichkeiten.

Mit Blick auf die kommende Saison startet die Mannschaft Anfang Juli in die Vorbereitung. Das 4-tägige Trainingslager im österreichischen Lermoos in Tirol bildet den Auftakt für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Kreisliga A.