Mit „Dammerl“ bricht eine neue Ära an – Thomas Brunner zurück in Egmating

Eigentlich war zunächst dessen Sohn Max im Visier, Vater Thomas als Hilfe an der Seitenlinie vorgesehen. Doch das klappte nicht so recht. „Wennst‘ keinen anderen findest, mache ich es. Familie lässt man nicht im Stich“, so Dammerl Brunner. Und löste damit eine Welle der Euphorie in Egmatinger Fußballkreisen aus.

„Genau der richtige für uns“, freute sich Betzendörfer, Der Egmatinger Fußball-Chef: „Dammerl ist, was man einen Typ nennt. Einer mit klarer Kante und klarer Ansage. Und er brennt für die neue Aufgabe.“ Betzendörfer zufrieden: „Eine coole Lösung.“

Brunner, der bereits von 2001 bis 2005 die Egmatinger Wölfe als Spielertrainer betreute, hat die Aufbruchstimmung mit Freude registriert und sieht sie als Basis seiner Arbeit. „Ich bin zwar seit 20 Jahren als Trainer raus, aber ich werde wohl nichts verlernt haben. Ich freu‘ mich jeden Tag mehr drauf.“

Wobei Brunner, mittlerweile 57 Lenze jung, ein einziges Ziel verfolgt: „Egmating muss wieder zu einer Mannschaft werden. Die Buben müssen Spaß haben, gerne ins Training kommen. Alles andere kommt von alleine.“ Auch wenn Brunner lange das Coaching hat sein lassen, dem Ball blieb er treu. Mit 43 Jahren wechselte er zu den Oldies des FC Bayern, wurde 2019 mit der Ü50 des FCB Deutscher Meister und Torschützenkönig. Mit Dammerl Brunner bricht in Egmating eine neue Ära an.

hw