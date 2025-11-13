Mit Comebacker Hasanovic: Young Boys Balkan streben ersten Sieg an

Die Young Boys Balkan streben am Samstag den ersten Sieg in der Bundesliga an. – Foto: Thomas Martner

Futsal Bundesliga Young Boys Balkan

Die Young Boys Balkan setzen im Kampf um den Klassenerhalt in der Futsal-Bundesliga alle Hebel in Bewegung, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Nachdem der Klub mit Josip Crnoja einen zusätzlichen Trainer installiert hat, gibt nun mit Mirza Hasanovic der Torjäger der letzten Jahre sein Comeback beim Tabellenletzten. Dieser empfängt am kommenden Samstag um 19 Uhr den MCH Futsal Club Bielefeld in der Dreifachturnhalle Pfarrkirchen.

"Wir freuen uns sehr, Mirza wieder aktiv auf dem Feld zu sehen. Er gehört seit Jahren zu den prägenden Gesichtern unserer Mannschaft und war in den vergangenen Spielzeiten einer der entscheidenden Faktoren für unsere Erfolge in der Bayern- und Regionalliga. Mit seiner Torgefährlichkeit, seinem Selbstvertrauen und seiner Art, Spiele zu prägen, ist Mirza ein wichtiger Baustein unseres Offensivspiels. Wir freuen uns, ihn wieder im YBB-Trikot zu sehen", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner. Mit dem MCH Futsal Club Bielefeld gastiert am Samstag einer der wenigen verbliebenen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit sechs Punkten belegen sie aktuell Platz sieben. Trotz der tabellarischen Ausgangslage erwartet die Young Boys allerdings eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, denn die Gäste gehören rein von der Qualität des Kaders her eigentlich nicht zu den Teams, die im hinteren Tabellendrittel stehen sollten. Unter anderem haben sie mit Muhammet Sözer und Suad Ak sowie Gabriel de Oliveira drei Nationalspieler in ihren Reihen, die zudem auch in der Icon League aktiv sind.

"Mit dem MCH Futsal Club Bielefeld kommt ein sehr schwieriger Gegner zu uns nach Pfarrkirchen. Sie haben zusätzlich zu ihren Nationalspielern auch noch zahlreiche weitere Akteure, die in der Icon League unterwegs sind. Wenn sie es schaffen, am Samstag in Bestbesetzung zu spielen, dann gehören sie für mich zu den vier besten Teams der Liga und dann wird es verdammt schwer für uns was zu holen. Aber mit unserem neuen Trainer Josip Crnoja und mit der Rückkehr unseres Torjägers Mirza Hasanovic werden wir alles versuchen, die Punkte in Pfarrkirchen zulassen. Wir dürfen uns normal keinen Ausrutscher mehr leisten, wenn wir nochmal ans rettende Ufer - sprich einen Relegationsplatz - kommen möchten. Zumindest sind wir unseren Fans einen Kampf bis zur letzten Sekunde schuldig. An alle Futsal-Fans da draußen: kommt vorbei und lasst euch das Spektakel nicht entgehen", so Helmut Berlehner

"Für uns gilt ab sofort: jedes Spiel ist ein Endspiel. Wir benötigen dringend Punkte im Tabellenkeller und müssen den vollen Fokus auf unsere eigene Leistung legen. Mit Kampfgeist, Wille und Einsatz wollen wir alles daran setzen, die drei Punkte vor heimischem Publikum zu behalten. Ein großes Dankeschön geht an unsere Fans, die uns in dieser schwierigen Phase großartig unterstützen. Eure Rückendeckung gibt uns zusätzliche Motivation! Kommt alle vorbei und unterstützt uns lautstark – gemeinsam wollen wir den ersten Sieg in der Futsal-Bundesliga feiern", so Chefcoach Almedin Ljutic.