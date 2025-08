Mit Comeback-Qualitäten zum Supercup

Pokalsieger geht mit 3:1 in Führung

Der Kreismeister ging recht früh in Führung. Nach dem ersten Eckball im Spiel aufs kurze Eck versenkte Mittelstürmer Kevin Diller aus einer Spielertraube heraus das Leder ins Tor. Und Goßmannsrod hätte nachlegen können. Nach einem Foul an Kevin Diller gab es sieben Minuten später Strafstoß. Paul Heß übernahm hier auf Seiten der Gastgeber die Verantwortung. Aber Torwart Hannes Dietz war in der richtigen Ecke, parierte stark und konnte den Ball sogar festhalten. Gleich mit ihrer ersten Möglichkeit machten die Gäste sie das 1:1. Den Freistoß von Paul Mitzenheim musste Keeper Johannes Frisch prallen lassen und Willi Schmidt war zur Stelle und staubte ab.

Gleich nach Wiederbeginn hatte Goßmannsrod durch Benedict Strebinger eine Großchance. Aber die Führung fiel auf der anderen Seite. Nach einem Angriff über Toni Pfütsch und dessen Eingabe war Leon-Pascal Höfer per Direktabnahme erfolgreich. Der Schütze selbst – ja im Sommer von Goßmannsrod nach Veilsdorf gewechselt – verzichtete auf den Torjubel. Und Veilsdorf konnte dann fünfzehn Minuten vor Schluss sogar auf 3:1 erhöhen. Höfer legte für Paul Mitzenheim auf und dieser netzte hoch und unhaltbar ein. War das die Spielentscheidung?

Kreismeister dreht Super-Cup nach Zwei-Tore-Rückstand

Heimtrainer Marcel Frischmann reagierte natürlich und wechselte mit Leon Reich offensiv. Aber auch die Spielweise der Veilsdorfer spielte den Paltzhirschen in die Karten. Bei zu viel Offensive fehlte des Öfteren die Absicherung hinten. Und diese Lücken nutze Goßmannsrod mit ihren schnellen Angreifern über die Außenpositionen gekonnt aus. Und schließlich drehten sie das Match durch den Treffer von Kevin Diller in der Nachspielzeit. So schnürte er einen Hattrick und war Torschütze aller vier Goßmannsröder Treffer.

Siegerehrung mit Schlossbrauerei Schwarzbach

Auf dem Weg zur Siegerehrung - für den Sieger gab es den Pokal und 100 Liter Freibier, für Veilsdorf eine Prämie und 50 Liter Gerstensaft - philosophierte der Geschäftsführer der Schlossbrauerei Schwarzbach Olli Nowack „Das hätte ich im Leben nicht mehr gedacht!“ Und so ging es vielen der Zuschauer im weiten Rund.